¥Ü¡¼¥ë¤â¥Ð¥Ã¥È¤â»È¤ï¤ºÂÇÎÏ¥¢¥Ã¥×¡¡Âçºå¶Í°þ¸µ¼ç¾¤¬¿ä¾©¡¢¡È½Õ¤Ëº¹¤¬½Ð¤ë¡É¥¹¥¤¥ó¥°¥É¥ê¥ë
Âçºå¶Í°þ¤Ç¹Ã»Ò±à½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤·¤¿¿åËÜ¸¹»á¤¬¿ä¾©¡Ä¥Ð¥Ã¥ÈÉÔÍ×¤ÎÂÇ·â¸þ¾å¥á¥Ë¥å¡¼
¡¡Åß¤Î²á¤´¤·Êý¤Ç½Õ¤Î·ë²Ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£Àã¹ñ¤òÃæ¿´¤ËÅß¾ì¤ÏÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¤ë¥Á¡¼¥à¤äÁª¼ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÂÇÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ë¡£Âçºå¶Í°þ¤Î¼ç¾¤È¤·¤Æ2012Ç¯¤Ë¹Ã»Ò±à½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ3¤«½ê¤ÇÌîµå½Î¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¿åËÜ¸¹¤µ¤ó¤¬¥Ð¥Ã¥ÈÉÔÍ×¤ÎÂÇ·â¸þ¾å¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡þ¡þ¡þ¡þ¡þ¡þ¡þ
¡¡»ä¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Þ¤ÇÊë¤é¤·¤¿ÃÏ¸µ¡¦ÀÐÀî¸©¤ÏÅß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀ²¤ì¤ëÆü¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Àã¤â¹ß¤ê¤Þ¤¹¡£¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï³°¤ÇÎý½¬¤Ç¤¤ëÆü¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÀÐÀî¸©¤ÈÆ±¤¸ÆüËÜ³¤Â¦¤Î¸©¡¢¤Þ¤¿¤ÏËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤Ë½»¤à»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ïº£¤Î»þ´ü¡¢Æ°¤¯¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤ÄÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¼Æâ¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò»È¤ï¤º¤ËÂÇÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¥É¥ê¥ë¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ì¿Í¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥À¥ó¥Ù¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤ÎÆ°¤¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¸þ¾å¤äÂÎ¤Î¶¯²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÌîµå½Î¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥À¥ó¥Ù¥ë1¤Ä¤À¤±¤Ç¤¹¡£½Å¤µ¤Ï¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð2¡Á3¥¥í¡£¥À¥ó¥Ù¥ë¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¿å¤òÆþ¤ì¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ç¤âÂåÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¹½¤¨¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¡Êº¸ÂÇ¼Ô¤Ê¤é±¦¼ê¡Ë¤Ç¥Í¥Ã¥È¤äËÀ¤òµÕ¼ê¤Ç¤Ä¤«¤ß¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¡Êº¸ÂÇ¼Ô¤Ê¤éº¸¼ê¡Ë¤Ç¥À¥ó¥Ù¥ë¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î»ÑÀª¤«¤é¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë²¼È¾¿È¤ò²ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥À¥ó¥Ù¥ë¤ò¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¤Î²¼¤òÄÌ¤·¤Æ¾å¤ËÆÍ¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Ç¤¹¡£¹½¤¨¤¿»þ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥ÉÂ¦¤Î¸ª¤ò¾¯¤·²¼¤²¤ÆÁ°·¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢²¼¤«¤é¤Î¤¾¤¹þ¤à¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¥À¥ó¥Ù¥ë¤òÆÍ¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆ°¤¤¬ÂÇ·â¤Ç½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¤Ç¥Í¥Ã¥È¤äËÀ¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤Ï¡¢ÂÎ¤¬³«¤¯¥¨¥é¡¼Æ°ºî¤òËÉ¤°ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£¥À¥ó¥Ù¥ë¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Â®¤¯·«¤êÊÖ¤·ÆÍ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ¤ÎÀÚ¤ì¤äÂÇµå¤ò²¡¤·¹þ¤à¶¯¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¥À¥ó¥Ù¥ë¤¬½Å¤¤¤È´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÏÓ¤ò»È¤¤²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£²¼È¾¿È¤ò»È¤Ã¤Æ¾åÈ¾¿È¤ÈÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¥À¥ó¥Ù¥ë¤Î½Å¤µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»î¹ç¤¬¤Ê¤¤¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤ä¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î»þ´Ö¤¬Áý¤¨¡¢Âà¶þ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢ÃÏÆ»¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢½Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Îº¹¤È¤·¤Æ³Î¼Â¤ËÉ½¤ì¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤ë»þ´ü¤Ë²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤ë¼«Ê¬¤Î»Ñ¤òÁÛÁü¤·¤Æ¡¢Åß¤Î´ü´Ö¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¿åËÜ¸¹ / Gen Mizumoto¡Ë