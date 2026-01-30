元広島・紀藤氏はプロ11年目に16勝「球が変わった」

広島監督に三村敏之氏が就任した1994年シーズン、紀藤真琴氏（株式会社EJフィールド代表取締役）は大きく飛躍した。プロ11年目の背番号11右腕は開幕当初こそリリーフだったが、その後、先発ローテーション入りし16勝をマークして一気に主軸投手となった。そんな実力開花の裏には山本和行投手コーチからの指導があった。「お前だったら2桁勝てるぞ」との“予言”を信じてついていった結果でもあったという。

プロ10年目までの紀藤氏の通算成績は15勝12敗9セーブ。それが11年目の1994年は16勝5敗と、1シーズンで前年までの通算勝ち星を上回ったのだから、まさに大ジャンプアップだった。「三村監督には2軍の若手の頃からかわいがっていただいたんです。寮まで車に乗せていただいて、三村さんが現役時代にサヨナラ本塁打を打ったシーンのラジオの録音テープを聞かせてもらったこともありました。何としても恩返しがしたいという気持ちでした」。

この成長に大きく関わったのが、1992年シーズンから投手コーチに就任していた山本和行氏だ。山本氏は広島出身の元阪神左腕で、1972年から1988年までの現役時代に116勝106敗130セーブの成績を残した。「和さん（山本コーチ）は以前から“紀藤は投げ方をこうしたらすごくよくなるのに”って見ていたそうなんです。で、9年目が終わって10年目になる時だったかな。『お前だったら2桁勝てるぞ、どうだ、俺の言うことを聞いてやってみるか』と言われたので『じゃあ、お願いします』と言ったんです」。その9年目のオフに紀藤氏は右肘軟骨切除手術を受けたが「それも和さんに『手術した方がいいぞ』って言われたんですよ。早めにやっとけってことでね」。

山本コーチの指導は紀藤氏にピタリとマッチした。「夢を叶えたいのなら、物事を肯定的に考えて、自分からアプローチして行動しないといけないと言われました。どういうピッチャーになりたいのか。どういう球を投げたいのか。いろんなものを教わって、その中で『いかに自分を信じられるか。ひとつでもやっぱり無理と思った時点で、もう絶対駄目だぞ』って。それで“もう言うことを聞いてやっていくしかないな”って前向きな気持ちになったんです」と振り返る。

「今までは『お前なんか使えねぇな、この野郎！』なんて怒られてばっかりの時代だったので、やっぱりマイナス思考になっていたんですよ。ところが、和さんはちょっと違ったコーチで『うーん、そういう時もあるんだよ』『次、頑張ればいいんだよ』って感じ。じゃあ頑張るためには何をするんだってことを事細かく教えていただいた。“今、こうなっているから、こういうボールになっちゃうんだぞ”とか全部教わりました」

その指導により「球が変わりました」と紀藤氏は感謝する。「それまでは一生懸命ウワーって投げていたんですが、それも変わりました。長いイニングを投げても疲れない投球フォームにね。和さんに“8分の力で投げて、10の球が行くようなフォームにしようぜ、全力に見えないフォームが無駄のないフォームで正しいんだぞ”みたいなことを言われてね。そしたら8分の力で10の球が行くので、10の力で行ったら12の球が行くようになったんですよ」。

開幕は中継ぎも、結果で掴んだ先発ローテーション

そのフォームを完全に自分のものにしたのが、11年目の1994年だった。ただ、スタートはよくなかった。「オープン戦は結果を残せず、開幕は中継ぎでしたからね」。シーズン初登板は4月9日の巨人との開幕戦（東京ドーム）に1回途中から北別府学投手をリリーフして3回2/3、4失点。2回に中日から巨人にFA加入した4番打者・落合博満内野手に2ラン、4回にはプロ2年目の3番打者・松井秀喜外野手に2ランを浴びた。

それでもマイナスにとらえることなく、山本コーチの教えを信じて前を向いた。「落合さんにはインサイドのクソボールを打たれました。バットをうまく折りたたんでのホームラン。その日の（スポーツ）ニュースで（評論家で元巨人の）江川（卓）さんが『これは落合選手にしか打てない打ち方だ』って言っておられたのを覚えています。松井のホームランもレフトに打たれたんですよねぇ」。

その後、2試合のリリーフ登板を経て、4月24日の横浜戦（横浜）に先発して5回、自責点3でシーズン初白星。そこから中2日の27日の巨人戦（広島）には2番手で登板して2/3回、無失点に抑えると、中3日で5月1日の中日戦（ナゴヤ球場）に先発した。その試合は中京高時代のチームメートだった中日・野中徹博投手との“先発対決”でも話題になったが、紀藤氏が7回2/3、3失点投球でシーズン2勝目をマークした。

以降は先発ローテーション投手として白星を重ねていき、最終的には16勝に到達。「もうちょっと早く、シーズンの頭から先発していたら20勝くらいできていたんですけどねぇ」と紀藤氏は笑いながら話したが、まさに山本コーチとの出会いが、すべてをいい方向に変えた。（山口真司 / Shinji Yamaguchi）