Snow Man佐久間大介「キルアオ」古波鮫シン役で出演決定 ピンクヘアがキャラとリンクしたアフレコ姿も
【モデルプレス＝2026/01/29】Snow Manの佐久間大介が、2026年4月より放送されるTVアニメ「キルアオ」で、主人公とともにスリル満点なスクールライフを送る暗殺者・古波鮫シン役を演じることが決定した。
2025年末開催された「ジャンプフェスタ 2026」ジャンプステーションステージにて、＜【必修】TV アニメ『キルアオ』1時間目＞と題した本作のステージイベントを実施。大狼十三役・三瓶由布子をはじめとするメインキャラクターを演じる豪華キャスト陣が明らかになったと同時に、解禁された4人のキャストがステージにサプライズ登壇し、会場は一層熱気に包まれた。そんな本作でこの度、中学校への潜入捜査を依頼された大狼とともに、スリル満点なスクールライフを送る暗殺者・古波鮫役に佐久間が決定。
古波鮫は、中華系暗殺組織「魚缸（ユイガン）」所属のピンクヘアとおしゃぶりがトレードマークの一風変わった暗殺者。そんな古波鮫を演じる佐久間より、作品への期待を含めた意気込みコメントも到着。アニメ好きで知られ、今や声優としてアニメ作品に出演する佐久間は「シンのカッコいいけど、少し変。真面目なんだけど、少し変。な部分もしっかりと表現できるように魂込めて声を吹き込ませていただきます」と本作への意気込みをアピール。また、アフレコの様子を捉えた特別ショットを公開。マイク前で台本を片手に収録に臨む、古波鮫とリンクした“ピンクヘア”の佐久間の姿を見ることができる。（modelpress編集部）
【古波鮫シン】
中華系暗殺組織「魚缸（ユイガン）」から蜜岡ノレンを狙って学校に派遣された殺し屋。おしゃぶりを失くすと極度にアガってしまい、人とまともに喋れなくなる。
【コメント】
「古波鮫シン」の声を担当させていただきます。佐久間大介です。『キルアオ』は本誌連載されていた時から読んでいて、その時から1番好きなキャラが「古波鮫シン」だったので、オーディションの時から絶対に掴みたい！と思い挑ませていただきました。そしてご縁があり「シン」の声を担当できることになりとても嬉しいです。シンのカッコいいけど、少し変。真面目なんだけど、少し変。な部分もしっかりと表現できるように魂込めて声を吹き込ませていただきます。よろしくお願いします。
【放送情報】
4月よりテレ東系にて放送開始
【原作】
藤巻忠俊（集英社ジャンプコミック刊）
コミックス 全13巻
【ストーリー】
伝説の殺し屋 39 歳。中学⽣から、やり直し。大狼十三（おおがみジュウゾウ）はどんな困難な依頼も成し遂げる伝説の殺し屋。ある日、たる組織を壊滅させた十三はなぞの蜂に刺され、気を失ってしまう。目を覚ますと十三は39歳の大人から13 歳の子どもの姿になっていた。驚く十三の元にボスから「その姿で中学校に潜入せよ」と司令が下る。彼を待ち受けていたのは、個性豊かなクラスメイトたちとの青春スクールライフだった。元の姿に戻ることができるのか。十三のもとに刺客が迫る。
【キャスト】
大狼十三：三瓶由布子
蜜岡ノレン：和泉風花
猫田コタツ：梅田修一朗
古波鮫シン：佐久間大介
天童天⾺：大塚剛央
白石千里：種崎敦美
鰐淵瑛里：内山夕美
大狼十三（大人）：武内駿輔
