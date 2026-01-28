元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が28日、フジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」に生出演し、千葉県富津市が実施しているライトアップに賛否が寄せられていることについて私見を語った。

番組では、市の名所として知られる国定公園・鋸山の壁面に、ライトアップを実施。これについて、SNSから光害（ひかりがい）による鳥獣への影響を懸念する声が上がった。こうした声を受け、市はライトアップを一旦停止して調査。影響がないと確認され、ライトアップを再開した。

鋸山はかつて石切場で、垂直に切られた壁がアニメ映画「天空の城ラピュタ」の世界観に近いことから、“ラピュタの壁”と呼ばれている。市では夜の観光促進のためのライトアップだった。

この騒動に、橋下氏は「政治・行政もSNSの声に振り回されすぎ。そんなの、多少の反対の声は出てくるんだから」と苦言。「（市が）確認したのが後だったのが、後手だったけれども、確認して問題ないんだったら、堂々とやればいいじゃないですか」とエールを送った。

動物目線での訴えについては、「そもそも動物のことを考えてないのが人間」とコメント。「動物の皆さんには、ごめんなさいと言いながらやったら（いい）」とし、「SNSの声が1つ2つ、100、200来たって大丈夫なんだから」と繰り返した。

番組で地元住民に話を聞いたところ、反対意見はゼロだったという。橋下氏は「地元の住民の皆さんからやめて欲しいというリアルな声が上がってくれば、考えなきゃいけないけど」としつつも、「SNSはどこの声か分からないですから」と述べた。