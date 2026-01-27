1軍は7月20日からの甲子園6連戦で着用

阪神は26日に夏恒例イベント「ウル虎の夏2026」の開催に向け、同期間に着用する限定ユニホームを発表した。対象は7月20日から22日のDeNA戦、24日から26日の巨人戦の6日間で、いずれも甲子園球場で開催される1軍公式戦となる。

ユニホームのデザインテーマは「カオスとエナジー」。要素を重ね合わせた“足し算”の手法により、多様なファンとチームの情熱が入り乱れる阪神らしい熱気が表現されている。胸元の「TIGERS」ロゴは稲妻のような鋭利な形状で、溢れ出る力強さと闘争心を象徴しているという。

イベント期間中は、試合開始2時間後までに入場した観客全員に、選手と同デザインの限定ジャージがプレゼントされる予定。選手とファンが一体となってスタンドを黄色に染め、熱戦を盛り上げる趣向だ。また、同ユニホームはファーム（2軍）戦でも7月31日から8月2日の広島戦で着用される。

球団から発表されるとファンもさっそく反応。X（旧ツイッター）上には「帽子が特徴的でおもしろい」「限定ユニやばいやん」「間違いなく盛り上がる」「現地で印象変わる系？」「デザイン大好き」「ほしいかも」「声でました」などのコメントが並んだ。（Full-Count編集部）