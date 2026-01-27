機器を収納し作業スペースを確保できる！19インチマウント付きデスク
サンワサプライ株式会社は、デスクと収納ボックスが一体化した19インチマウント搭載サーバーデスク「CP-SVD6070GY（奥行き700mm）」「CP-SVD6080GY（奥行き800mm）」を発売した。EIA規格準拠の11Uマウントフレームを搭載し、サーバー機器やロボット制御用PCを整理して設置できる。また、eデスクGYシリーズと並べて設置することで、一体感のある作業環境を構築できる。
■デスクのように使える、作業しやすい天板設計
天板が少し前に出ているデスクのような設計で、座っての作業がしやすくなっている。天板は本体より広く設計され、パソコン作業や機器操作などを快適に行える広々とした作業スペースを確保している。
■パネルを外せて、機器や配線をメンテナンスしやすい
側面パネル、背面パネルは取り外しが可能で、機器の設置やメンテナンス作業時に便利だ。
■動作状況が見えるアクリル窓・放熱用スリット付き
内部の動作状況がわかるよう、前扉窓には透明アクリルを採用している。前扉、サイドパネル、バックパネルには吸気、放熱用のスリットがある。
■狭い場所でも開けやすい観音扉タイプ
1枚扉のものより約半分のスペースで開閉できるので、限られたスペースでメンテナンスする際に便利だ。前面を大きく開放し、置き型サーバー・映像機器・録画機器など、様々な機器を収納できる。
■19インチマウントフレームを11U搭載
EIA規格（EIA-310-D準拠）ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応している。
■鍵付きでセキュリティ対策万全
前扉のハンドルには鍵が付いており、セキュリティ性を高めている。また、背面・側面にも鍵を標準装備している。
■別売のファンを取り付けて放熱効率アップ
背面パネルには、別売の放熱ファンを最大2台まで搭載可能だ。内部の熱を効率的に排出し、機器の熱暴走を防ぐ。
■配線に便利なケーブル口付き
上面とバックパネル下部に、ケーブル口を装備している。天井設置機器からのケーブルを引き込んだり、設置機器の電源ケーブルを外へ出すことができる。
■eデスクとの設置に
eデスクGYシリーズと同じ仕様の天板を採用している。奥行700ｍｍのデスクのとなりに設置した際、一体感が出るデザインになっている。
■機器固定ベルトに対応
棚板に別売りの機器固定ベルト（RAC-BL1N）を取り付けることで、機器の落下を防止できる。
■前扉にはハンドル錠を採用
鍵を使わなくても扉を固定・開放することができる。
■マグネットが使えるスチール製
タップやフックなど、マグネット付きの製品をお好きな場所に取り付けて使用できる。
■高耐荷重キャスター&アジャスター付き
100kgに耐えるキャスターとアジャスターで、安定した移動や固定が可能だ。
※設置の際は必ずアジャスターを併用すること。
※キャスターは長距離の移動を想定したものではない。機器を乗せたままでの移動は行わないこと。
■安全に配慮した丸角天板
接触しても痛くない角丸設計の天板だ。
■デスクと収納ボックスが一体化した19インチマウント搭載サーバーデスク「CP-SVD6070GY（奥行き700mm）」
