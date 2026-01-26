女の子をキュンとさせる「細身男性の魅力」９パターン
異性の体型の好みは人それぞれ。細身であることをコンプレックスに感じている人もいるでしょうが、細身ながらもモテる男性は決して少なくありません。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートをもとに「女の子をキュンとさせる『細身男性の魅力』」をご紹介します。
【１】体型からは想像できないほどの「食欲」
「食が細い人に魅力を感じないので…」（２０代女性）など、細くてもよく食べる男性は魅力的に映るようです。気になる女の子とデートする際は、極力一緒に食事することを心がけ、「よく食べるけど太らない」というキャラを演出してみてはいかがでしょうか。
【２】無駄な贅肉がないからこそできる「キレのある動き」
「流れるような動きがカッコいい！」（１０代女性）など、細身な男性の華麗な動きに魅了される女の子もいるようです。女の子に「かよわそう」だと思われている場合、スポーツ万能な一面を見せることで、印象を好意的なものに変えられるのではないでしょうか。
【３】重いものを軽々持ち上げるなど、「意外な腕力」
「『こんなに男らしいんだ！』って感じでやられた」（２０代女性）など、体型からは想像できないパワフルな一面にクラッとくる女の子もいるようです。日頃から筋トレに励み、「細身ながら力持ち」というギャップを演出できるようにしておきましょう。
【４】シャツの間から見える「セクシーな鎖骨」
「キレイな鎖骨が見えると興奮する（笑）」（２０代女性）など、鎖骨に「男の色気」を感じる女の子もいるようです。特にチラッと見える状況にそそられる女の子が多いようなので、「タンクトップにカーディガン」といったコーディネートでセクシーな雰囲気を演出してみてはいかがでしょうか。
【５】手足が長く「ベストなバランスのスタイル」
「マジで羨ましい…」（２０代女性）など、細身の男性のスタイルの良さに憧れる女の子もいるようです。ただし、スタイルを褒められた際、ヘタに謙遜するとかえって相手を傷つけることもあります。ぽっちゃりしている女の子に対して、「僕ももう少し太りたいんだけど…」などと言わないように注意しましょう。
【６】グッと引き締まっている「腹筋」
「細マッチョに萌えるー！」（２０代女性）など、細くてもほどよく筋肉が付き、引き締まったお腹をしている男性は魅力的に映るようです。また、「浮き出た血管にドキドキする」という声も寄せられています。鍛え上げられた腹筋やセクシーな腕に自信がある人は、積極的にアピールしてみましょう。
【７】細くて長い「キレイな指」
「指がキレイだとうっとりする」（２０代女性）など、細くてスラリと伸びた指に惹かれる女の子もいるようです。指の美しさは男の武器。ツメをキレイに整えたり、手荒れを防ぐなど、美しい手を保つ努力を忘れないようにしましょう。
【８】さっそうとした着こなしがスタイリッシュな「スーツ姿」
「かなりスタイリッシュに見える！」（１０代女性）など、タイトなスーツをピシッと着こなす姿にホレボレする女の子もいるようです。スーツは体型に合ったものを選ぶのが基本です。細身というコンプレックスを隠そうとして、オーバーサイズを選ばないようにしましょう。
【９】タイトなシルエットがサマになる「ジーンズ姿」
「スキニージーンズが似合う人って、そんなにいない」（２０代女性）など、ジーンズをオシャレにはきこなす姿にうっとりする女の子もいるようです。細身の体型を活かし、ストレートのタイトなジーンズで、脚線美を強調してみてはいかがでしょうか。
ほかにも「女の子をキュンとさせる『細身男性の魅力』」はありますか。皆さんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
