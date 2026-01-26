関メディ・井戸伸年総監督が解説…左右それぞれの腕で覚える「ヘッドの返し」

バットが遠回りして、内外角球への適切なスイング軌道が身につかない。そんな悩み解消へ、中学硬式野球の強豪「関メディベースボール学院」の井戸伸年総監督は、片手で行うティー打撃を推奨している。左右それぞれの腕の役割と、正しい手首の返し（リストターン）を覚えるためのドリルだ。

まずは負荷を減らすため、バットに巻かれているグリップテープの一番上、または半分くらいの位置で握る。前（投手側）の腕で振る際は、捕手側の手で上腕（前の腕の力こぶ付近）を軽く押さえる。スイング中にこの手が離れてしまうと、脇が空いたり、腕だけで振ったりしてしまう。

手を添えることで、体と腕が連動し「きれいに肘を畳んで、バトンを振るようなイメージ」でヘッドを走らせることができる。重要なのは「テンポ」で、トスに対して「1、2」とリズムよく打ち返す。テンポよく振ることで、バットが余計な動きをせず「同じ軌道」を通るようになる。

手首の使い方について「手の甲が上を向いた状態から、手のひらが上に向いていく動きを意識すること」を井戸総監督はポイントにあげる。バットのヘッドがきれいに返っていく感覚を養うことができるのだ。

後ろ（捕手側）の腕で行う際は、投手側の手を捕手側の腰に置き、体の開きを抑える。軸足の股関節近くにトスを上げてもらい、窮屈にならずにボールをさばく。股関節に体重を乗せた状態から、インサイドアウト軌道で鋭くバットを返していく。

左右それぞれの手で行うことで、両手でバットを握った際もスムーズなリストターンが可能となり、理想的なインサイドアウト軌道でスイングできるはずだ。（First-Pitch編集部）