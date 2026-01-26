ÂçÃ«æÆÊ¿¤È»£±Æ¤·¤¿¤¤¡Äµå³¦OB¤¬¡È¶¯¹ÔÆÍÇË¡É¡¡ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿µß¤¤¤Î¼ê¡Ö¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤Ë¡×
NYÍ¼¿©²ñ¤ÇÂçÃ«¤È¤Î2S¤ËÀ®¸ù¡Ä¥Ô¥¢¥¸¥ó¥¹¥¡¼»á¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¼çºÅ¤ÎÍ¼¿©²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î½ÐÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤¿¡£¡È¼çÌò¡É¤È¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤ÏÃ¯¤â¤¬Êú¤¯´êË¾¡£¸µ¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎAJ¡¦¥Ô¥¢¥¸¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¡¢¡È°Õ³°¤Ê·Á¡É¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Í¼¿©²ñ¤òÃæ·Ñ¤·¤¿ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¦¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Ô¥¢¥¸¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¡¢¡ÖÁø¶ø¤·¤¿¿Í¤¬2¿Í¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤È¼Ì¿¿¤¬»£¤ê¤¿¤¯¤ÆÂÚºß¤¹¤ëÉô²°¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤â¡Ö¡Ø¤³¤³¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¡ª¡¡Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ø²¶¤ÏÆþ¤ë¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¡¢À©»ß¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡È¶¯¹ÔÆÍÇË¡É¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡°Õµ¤ÍÈ¡¹¤ÈÆþ¼¼¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÂçÃ«¤ÈÄÌÌõ¡¢¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ëÅê¼ê¤Î»Ñ¤Î¤ß¡£µ¤¤Þ¤º¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢¥Ô¥¢¥¸¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤Ë°§»¢¤ò¤·¤Æ¾ì¤òÁ¶¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç»×¤ï¤Ì¡ÈµßÀ¤¼ç¡É¤¬¸½¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÂçÃ«¤Î¸Ä¿ÍÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Ã¥ÈÆü¹â»á¤À¡£
¡¡¥Ô¥¢¥¸¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¡Ö¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤Ë¡Êº£ÆüÂçÃ«¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÄÌÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥Ã¥È¡ÊÆü¹â»á¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È°ÂÅÈ¡£¼Â¤ÏÆü¹â»á¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÇÊ¡Î±¹§²ð»á¡Ê¸µÃæÆü¤Ê¤É¡Ë¤ÎÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¥Ô¥¢¥¸¥ó¥¹¥¡¼»á¤È¤ÏµìÃÎ¤ÎÃç¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤Î»þ¤ËÍ§¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤µ¡£¡ÊÅö»þ¡Ë¥Õ¥¯¥É¥á¤Ë¤Ï¡¢»äÀìÍÑ¤Î¥Ð¥Ã¥È¥±¡¼¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¡¢°Õ³°¤Ê±ï¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æü¹â»á¤¬ÂçÃ«¤Ë´Ø·¸À¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤Ï¤¹¤°¤Ë¥Ô¥¢¥¸¥ó¥¢¥¹¥¡¼¤¬ÀÜ¶á¤·¤¿¡È°Õ¿Þ¡É¤òÍý²ò¡£¥Ô¥¢¥¸¥ó¥¹¥¡¼»á¤¬ÏÃ¤òÂ³¤±¤ë°Ù¤Ë¡Ö¥³¥¦¥¹¥±¤Ï¸µµ¤¤«Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÆü¹â»á¤ËÍê¤à¤È¡¢ÂçÃ«¤Ï¾Ð´é¤Ç°®¼ê¤Ë±þ¤¸¡¢°§»¢¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤È¤Æ¤â¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥Ô¥¢¥¸¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï´¶·ã¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥á¥Ã¥Ä¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Õ¥é¥ó¥³»á¤Î¡È¥¢¥·¥¹¥È¡É¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥³»á¤Î»Ò¤É¤â¤¬Åìµþ¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÂçÃ«¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤È´õË¾¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¾è¤Ã¤«¤ë·Á¤ÇÇ°´ê¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤ËÀ®¸ù¡£¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤ë¿Í¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡ª¡×¤È¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»2043°ÂÂÇ¤ò¸Ø¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÊá¼ê¤â¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Çµ®½Å¤Ê1Ëç¤ò¼«Ëý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÍ¼¿©²ñ¤Ë¤Ï¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤â¹õ¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÆ±ÀÊ¡£ÂçÃ«¤Ï¹õ¥¹¡¼¥Ä¤ÎÀµÁõ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌó2Ê¬È¾¤Î±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢²ñ¾ì¤Î»ëÀþ¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë