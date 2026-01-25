ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¡Ö¸ª¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¡¡ºÇ¶¯º¸ÏÓ¤¬¿è¤Ê¹ÔÆ°¡Ä¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¸òÎ®¤ËSNS¤É¤è¤á¤
¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤é¤È¹ë²Ú¤Ë¸òÎ®
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¼çºÅ¤ÎÍ¼¿©²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÀµÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£Â¾µåÃÄ¤Î»Ø´ø´±¤ä¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤é¤È¸òÎ®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡¢SNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¦¤©¤¢¡Ä¡Ä¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê²ñÏÃ¤ò¡©¡×¤ÈÇ®¤¤»ëÀþ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤Î½ÐÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿²Ú¤ä¤«¤ÊÉñÂæ¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï³ÆµåÃÄ¤Î¼çÌò¤¿¤Á¤È¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿¡£¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤È¤¬¤Ã¤Á¤ê¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤ÆÃÌ¾Ð¡£¤µ¤é¤Ë¤Ïºòµ¨¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þº¸ÏÓ¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ëÅê¼ê¤«¤é¸ª¤òÃ¡¤«¤ì¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ë´é¤Ö¤ì¤¬Â·¤¦Ãæ¤Ç¡¢°ìºÝÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿2019Ç¯¤Ë½é»²²Ã¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÂçÃ«¤¬¤³¤Î²ñ¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ï3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶á¹Ù¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³²Ð»ö¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Î½Ð±é¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Î½ÐÀÊ¤ÏMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿2024Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ55ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤âÉü³è¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤¿¸÷·Ê¤Ë¡¢SNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¶½Ê³¤ÎÍÍ»Ò¤À¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê²ñÏÃ¤ò¡©¡×¡Ö¤¦¤©¤¢¡Ä¡Ä¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢Í¼¿©¤¬¹¢¤òÄÌ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¡Ö¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¸ª¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¥¹¥¿¡¼Æ±»Î¤Î¹ë²Ú¤ÊÍí¤ß¤ä¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÂçÃ«¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë