¡¡½°±¡Áª¤ÇÌó200¿Í¤ÎÍÊÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¡£¤½¤Î¿·ÅÞ¤«¤é¹çÎ®¤Ø¤ÎÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¡Ê68¡Ë¤À¡£ÁáÂ®¡¢ÀÐÇË»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢²¿¤È¤âºÝ¤É¤¤È¯¸À¤¬¼¡¡¹Èô¤Ó½Ð¤·¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö·ã¥ä¥»¡×¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¹â»Ô¼óÁê¡¡°ÊÁ°¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡×
¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£¡ÊÅ´É×¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¿·ÅÞ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤óÀ¯ºö¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÈà¤È¤Ï¡Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯10·î¤Ë¸øÌÀÅÞ¤¬À¯¸¢Î¥Ã¦¤·¤¿ºÝ¡¢ÀÆÆ£¤µ¤ó¤«¤é¡ØÃæÆ»¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿µ²±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ª¤â¤à¤í¤Ë¤³¤¦¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐÇË»á¤½¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡1·î15Æü¡¢Î©Ì±¤È¤Î¿·ÅÞ·ëÅÞ¤òÈ¯É½¤·¤¿Æü¤ÎÌë¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¡Ê73¡Ë¤Ï¡¢
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î¤·¤«¤ë¤Ù¤Êý¡¢Î¨Ä¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ë¤â¹Í¤¨Êý¤Ï¿½¤·¾å¤²¤¿¡×
¡¡¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Î©Ì±¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¡Ê68¡Ë¤â3Æü¸å¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡¢
¡ÖÃæÆ»¤ÎÆ°¤¤òÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ÏÊ£¿ô¤¤¤ë¡×
¡¡¤È½Ò¤Ù¡¢¼«Ì±ÅÞÈó¼çÎ®ÇÉ¤«¤é¿·ÅÞ¤Ø¹çÎ®¤¹¤ëµÄ°÷¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö²¸¤ÏËº¤ì¤ë¤Ê¡×
¡¡À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡Ö¿·ÅÞÂ¦¤«¤é´«Í¶¤ò¼õ¤±¤¿ÌÌ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀÐÇË»á¤Î¤Û¤«¡¢´ä²°µ£Á°³°Áê¡Ê68¡Ë¤ä´ßÅÄÊ¸Íº¸µ¼óÁê¡Ê68¡Ë¤Ê¤É¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐÇË¡¦´ä²°¡¦ÌîÅÄ¡¦ÀÆÆ£¤Î4»á¤Ï¤«¤Ä¤Æ¿·¿ÊÅÞ¤Ç¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿Ãç¡£´ßÅÄ»á¤Ï¡È¥Ï¥ÈÇÉ¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¹¨ÃÓ²ñ¤Î¸µÎÎÂµ¤Ç¡¢ÅÞÆâ¥ê¥Ù¥é¥ëÀªÎÏ¤Î½ÅÄÃ¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡´ä²°»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢
¡Ö¡ÊÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡Ë°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤ÈÈÝÄê¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÊÝ¼éÃæÆ»¤Î²ô¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¤è¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¿·ÅÞ·ëÀ®¤ò¹ÎÄêÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
¡¡ÀÐÇË»á¤â¡¢
¡ÖÃæÆ»¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¿¤À¤·¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤Ê¤¼¸øÌÀÅÞ¤¬¡ÊÀ¯¸¢¤«¤é¡ËÎ¥¤ì¤¿¤Î¤«¤ò°ìÅÙ¡¢¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¤¯¤®¤ò»É¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ÎÁÈ¿¥ÎÏ¤ä°Õ»×ÅÁÃ£¤ÎÂ®¤µ¤Ê¤É¤ò´Å¤¯¸«¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ì±¤È¸øÌÀ¤ÏÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢²¼¤Î3Ç¯3¥«·î¡¢¸ß¤¤¤ËÌîÅÞ¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¼Ìî¤·¤¿¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¸øÌÀÅÞ¤Ï¶¦¤ËÌîÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬À¯¸¢¤ËÌá¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù±ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡£º£¤Î¼«Ì±µÄ°÷¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï´Å¤¯¸«¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤ó¤É¤¤»þ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Í§Ã£¤³¤½¡¢ËÜÅö¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î²¸¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡Ö¸øÌÀÅÞ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬ÍÉ¤é¤¤¤À¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡¤µ¤é¤ËÁªµóÀï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¦¤È¡¢
¡ÖÁªµó¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅÓÃæ¤ÇÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤â³§¤¬¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¡ÊÁíºÛÁª¤Ç¡ËÅêÉ¼¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÌîÅÄ¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Î©Ì±¤ÎÃæ¤Ë¤âÂº·É¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ë¤À¤Ã¤Æ»ä¤ÈÆ±¤¸¹Í¤¨¤Î¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡£»ä¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤âÃæ±û¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬ÍÉ¤é¤¤¤À¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áªµó¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿ÃÏÊýÁÏÀ¸¤äËÉºÒ¤Ê¤É¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¤ÆÎ×¤à¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£ÊÑ¤¨¤ëÍýÍ³¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡ÊÀÐÇË»á¡Ë
¡¡¤³¤¦¡ÈÆÈÎ©ÆÈÊâ¡É¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤Ïº£¸å¤â¹çÎ®¤Ø¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÀÐÇË»á¤é¤ÏÀ¯³¦ºÆÊÔ¤Î¥«¥®¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
