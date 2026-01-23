1月上旬、気温が5度を下回る寒さのなか、ドラマ『パンチドランク・ウーマン-脱獄まであとXX日-』（日本テレビ系）の撮影がおこなわれていた。

「夜8時ごろ、藤木直人さんが篠原涼子さんに話しかけるシーンを撮影してました。住宅街のかなり狭い路地での撮影だったため、近隣住民が映り込まないよう、スタッフが目を光らせていました。篠原さんは、黒いコートにグレーのマフラーを身に着けて、白い息を見せていましたが、そんな寒さを感じさせないほど、毅然とした表情で撮影に臨んでいました」（ドラマ関係者）

篠原は、『パンチドランク・ウーマン』で、女性刑務官・冬木こずえを演じる。

「主人公の篠原さんが、強盗殺人容疑で起訴され、拘置所に移送された未決拘禁者と出会い、彼のために脱獄をはかるという前代未聞のストーリーです。まじめで勤勉に生きてきた篠原さん演じる刑務官が、SixTONESのジェシーさん演じる殺人犯との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく様子が描かれるそうです。そこに、藤木さん演じる警視庁捜査一課の刑事が登場し、3人の関係が複雑に絡み合っていくストーリーに注目が集まっています。

篠原さんは、コミカルな役からシリアスな役まで幅広くこなし、第42回日本アカデミー賞優秀主演女優賞、優秀助演女優賞を受賞するなど、演技に定評があります。今回は異例の役柄となりますが、新境地が期待されています」（芸能担当記者）

日本テレビ系の連続ドラマで主演を務めるのは、2020年の『ハケンの品格』の続編以来、約6年ぶりとなる。今作では主演もさることながら、主題歌も担当している。

「ドラマの主題歌『Canaria』を、歌手の鈴木雅之さんとのデュエットで歌っています。2人はかつて同じレーベルに所属していた仲だったため、当時から鈴木さんが『いつか一緒にデュエットをやろう』と声をかけていたそうです。今回は主題歌まで、まさに篠原さんづくめのドラマになっています」（同前）

円熟味が増した篠原の演技に注目が集まりそうだ。