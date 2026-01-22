ºå¿À¤¬¥¥ã¥ó¥×¿¶¤êÊ¬¤±¤òÈ¯É½¡¡¥É¥é1Î©ÀÐÀµ¹¤Ï2·³¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ì¤¹¹²þ¤Îº´Æ£µ±ÌÀ¤Ï1·³¤Ë
¹âÂ´2Ç¯ÌÜ¤Îº£Ä«´ÝÍµ´î¤Ïµ¹ÌîºÂ¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡ºå¿À¤Ï22Æü¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î¿¶¤êÊ¬¤±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÎ©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¤Ï2·³¤ËÁêÅö¤¹¤ë¶ñ»ÖÀî¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¿Í¤Ç¤Ï¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÎÃ«Ã¼¾¸àÆâÌî¼ê¤Î1¿Í¤À¤±¤¬1·³°·¤¤¤Îµ¹ÌîºÂ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¡£¹âÂ´2Ç¯ÌÜ¤Îº£Ä«´ÝÍµ´îÅê¼ê¡¢°ÜÀÒÁÈ¤Ç¤ÏÉú¸«ÆÒ°ÒÊá¼ê¡¢¸µ»³ÈôÍ¥ÆâÌî¼ê¡ÊÁ°À¾Éð¡Ë¡¢ßÀÅÄÂÀµ®³°Ìî¼ê¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥¤¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥ë¡¼¥«¥¹Åê¼ê¡¢¥«¡¼¥½¥ó¡¦¥é¥°¥º¥Ç¡¼¥ëÅê¼ê¡¢¥¥ã¥à¡¦¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼ÆâÌî¼ê¤é¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡·ÀÌóÌ¤¹¹²þ¤Îº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤âµ¹ÌîºÂ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾Á°¤¬¤¢¤ë¡£°ìÊý¤ÇÀ¾Í¦µ±Åê¼ê¡¢ÇßÌîÎ´ÂÀÏºÊá¼ê¡¢ÌÚÏ²À»ÌéÆâÌî¼ê¡¢»å¸¶·òÅÍÆâÌî¼ê¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¶ñ»ÖÀî¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë2·î1Æü¡Á2·î25Æü¤Þ¤Ç¡£µ¹ÌîºÂ¤Ç¤Ï2·î14Æü¤Ë³ÚÅ·Àï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë