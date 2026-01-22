エムエスアイコンピュータージャパンは、ゲーミングノートPC「Cyborg 15」シリーズより「Cyborg-15-A13UC-6022JP」の販売を1月22日よりAmazon、MSIオンラインショップ、MSIストア楽天市場店にて順次開始する。価格はオープン。MSIストア楽天市場店およびAmazonの参考価格は149,800円。

本製品は、サイバーパンクの世界にインスパイアされたスケルトンデザインの筐体に、第13世代インテル Core i7 プロセッサーとNVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPUを搭載したモデル。15.6インチのフルHD、144Hz対応ディスプレイを搭載している。

DLSSやレイトレーシングに対応し、リアルで滑らかな映像表現を実現。FPSやアクションゲームでの快適なプレイが可能となっている。軽量・薄型設計で持ち運びにも適しており、ゲームを遊ぶのはもちろん、動画編集やクリエイティブ作業にも適した機種となっている。

「Cyborg-15-A13UC-6022JP」主な特徴

スタイリッシュなサイバーパンクデザインでゲームもクリエイティブも快適

【Cyborg-15-A13UC-6022JP】

「Cyborg-15-A13UC-6022JP」は厚み22.9mm、重量約1.98kgという薄型・軽量設計により持ち運びも便利なゲーミングノートモデル。CPUにはCore i7-13620Hを搭載し、ゲームプレイや動画編集、マルチタスク処理も快適にこなせる。GPUにはGeForce RTX 3050 Laptop GPUを採用し、国内向けオンラインゲームをはじめ、様々なジャンルのPCゲームをフルHD解像度で楽しめるゲーミング性能を備えている。

ディスプレイはフルHD（1,920×1,080）解像度、144Hzのリフレッシュレートに対応し、滑らかな映像表示でFPSやアクションゲームに適している。

インターフェース面では、USB3.2 Gen1 Type-C（映像出力対応）、USB3.2 Gen1 Type-A×2、HDMI、有線LANポートなどを備え、変換アダプタ不要で外部機器との接続もスムーズ。Wi-Fi 6E（11ax）とBluetooth 5.3にも対応し、安定した通信環境を提供する。

【「Cyborg-15-A13UC-6022JP」主なスペック】