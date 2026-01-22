「かっこいいし、かわいいし」元フィギュアジュニア王者、本田真凛さん、引退から2年の“激変ショット”に注目「ポニーテール似合う！」「アイドルすぎる」
本田真凛さんは現在はプロスケーターとしても活躍している(C)Getty Images
フィギュアスケート女子で2016年世界ジュニア覇者、現在はプロのフィギュアスケーターである本田真凜さんがまた新たな姿を見せ、話題を呼んでいる。
1月21日までに自身のインスタグラムを更新。
新たに公開された8枚の写真では髪を一つにまとめ、東京ドームでワールドツアーを開催した4人組ガールズグループ「BLACK PINK」と巨人のコラボユニホームを身にまとった写真をアップした。
ピンクが印象的に使われているユニホームにあわせて、メイクも目元をピンクにふちどり、よりビビッドな印象を与えている。
今回公開された写真では長髪をみつあみやポニーテールにまとめるなど、様々なヘアアレンジも見せている。
早速フォロワーやファンの間からも「かっこいいし、かわいいし」「アイドルすぎる」「ポニーテール似合う！」「全部の写真が輝いている」など反響が広がっている。
本田さんはスケート一家として知られ、24年1月に引退会見。その後はプロに転向し、昨年8月にはファースト写真集を発売したことも話題になった。
