「かっこいいし、かわいいし」元フィギュアジュニア王者、本田真凛さん、引退から2年の“激変ショット”に注目「ポニーテール似合う！」「アイドルすぎる」

本田真凛さんは現在はプロスケーターとしても活躍している(C)Getty Images

フィギュアスケート女子で2016年世界ジュニア覇者、現在はプロのフィギュアスケーターである本田真凜さんがまた新たな姿を見せ、話題を呼んでいる。

1月21日までに自身のインスタグラムを更新。

新たに公開された8枚の写真では髪を一つにまとめ、東京ドームでワールドツアーを開催した4人組ガールズグループ「BLACK PINK」と巨人のコラボユニホームを身にまとった写真をアップした。

ピンクが印象的に使われているユニホームにあわせて、メイクも目元をピンクにふちどり、よりビビッドな印象を与えている。

今回公開された写真では長髪をみつあみやポニーテールにまとめるなど、様々なヘアアレンジも見せている。