【次世代ゲーミングチェア「ZERO」、「ICHI」価格改定】 2月1日より改定実施

Glotureは、次世代ゲーミングチェア「ZERO」、「ICHI」について価格改定を2026年2月1日より実施する。

「ZERO」はサソリのような形状のゲーミングチェアで、ゲームや仕事、リラックスして動画鑑賞などで長時間座ることを考えて造られたデザインとなっている。

「ICHI」は伝説の生物「マンティコア」をイメージした迫力のデザインで、電動リクライニングを内蔵し、LED照明のカラーを変更することで、インテリアの演出もできる。

今回の価格改定について同社は近年の原材料価格や製造コストの上昇、為替変動の影響により、従来の価格を維持することが困難な状況となり、品質と体験価値を今後も維持・向上させていくため、やむを得ず価格の改定をすると発表した。

価格改定一覧

モデル名 改定前 改定後 ZERO 1,524,600円 1,680,000円 ICHI 1,586,000円 1,750,000

Copyright (C) Gloture 2025