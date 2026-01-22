食楽web

沖縄県・瀬底島での営業を終え、本部町内へと拠点を移したフランス菓子店『林檎珈琲』。2025年12月上旬にプレオープンを迎えた「りんごカフェ」は、知る人ぞ知るスポットとして注目を集めています。

まずテイクアウトからスタートし、今後はイートインの調整も予定されており、カフェとしての再始動にも期待が高まります。

店頭に並ぶのは、20種類以上にも及ぶ色とりどりのマカロン。さんぴん茶や泡盛など、沖縄らしい素材を取り入れたフレーバーが揃い、ショーケースを眺めているだけで自然と心が弾みます。

マカロン

ひと口かじると、外は繊細にサクッと、中はしっとりなめらか。素材の香りがふわりと広がる上質なマカロンは、持ち運びが難しいからこそ、旅の途中でぜひ味わってほしい逸品です。

さらに楽しみにしたいのが、サクサク食感が魅力のアップルパイ。ゴロゴロと大ぶりのりんごがたっぷり詰まり、手に持って頬張れば、バターの香りとやさしい甘さが口いっぱいに広がります。

沖縄の食材とフランス菓子が出会う、ここでしかできないマリアージュ。温かく甘く、沖縄旅行の思い出をそっと彩ってくれることでしょう。

※掲載している画像は、瀬底島で営業していた移転前のものです

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

りんごカフェ

住：沖縄県国頭郡本部町字具志堅468

https://www.instagram.com/ringocafe1/

※最新情報は公式Instagramをご確認ください。