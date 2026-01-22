【東京駅】グランスタ東京で今買うべき「期間限定スイーツ」7選。バレンタインや手土産にも
JR東京駅のグランスタ東京では、数カ月おきに開催されるスペシャルフェアと並行して、各ショップが看板メニューの季節限定フレーバーや新作スイーツを独自に販売しています。
今回は1月中旬に発売がスタートした、5ショップの計7品をピックアップ。どれもハイクオリティなだけでなく、頬が落ちるほどの極上テイストを備えた逸品ばかりですので、ぜひチェックしてみてくださいね！
横浜バニラ「塩バニラフィナンシェ ぱりとろショコラ」
4個入ギフトボックス 2,500円
1月22日より期間限定でグランスタ東京に出店する『横浜バニラ』では、冬季限定スイーツ「塩バニラフィナンシェ ぱりとろショコラ」が販売されます。
お店の看板スイーツ「塩バニラフィナンシェ」を中央にくぼみが入ったエンゼル型に焼き上げ、イタリア産プレミアムショコラに生クリームをブレンドしたガナッシュをたっぷりと詰め込んでいます。
さらに上面をショコラでコーティングして仕上げ、2層のショコラが織りなす“パリトロ”食感を実現。ビターで濃密な甘さと、ピンク岩塩でキリッと引き締まったコク深いフィナンシェとのマリアージュが魅力。この機を逃さず、ぜひ手に入れてみてください。
●DATA
出店エリア：改札内B1F スクエア ゼロエリア
販売期間：ポップアップストア期間終了まで
パティスリーGIN NO MORI「燻製クラシックショコラ」
1本 2,700円
『パティスリーGIN NO MORI』の冬季限定パウンドケーキが「燻製クラシックショコラ」。しっとりした食感に続いてチョコレートの濃厚な味わいとビターな甘さ、ウイスキーの豊かな香りが口いっぱいに広がります。
グランスタ東京店や銀座本店など店舗限定販売の希少な一品は、大切な方と過ごすデザートタイムを華やかに彩ってくれそうです。
●DATA
出店エリア：改札内B1F 銀の鈴エリア
販売期間：～2月14日（土）
船橋屋 こよみ「あんやきしょこら（柚子）」
単品 260円／2個入 570円
老舗和菓子店が展開している和スイーツブランド『船橋屋 こよみ』の新作メニュー「あんやきしょこら（柚子）」は、餅粉・卵黄・バターを練り込んだ小豆餡をチョコレート生地で包み、しっとりと焼き上げた和洋折衷の一品。柚子の香りをアクセントに加え、焼き菓子ならではの香ばしさに続いて餡の滑らかな口当たり、優しい甘さの中に爽やかな余韻が広がる多層的な美味しさを堪能できます。お茶請けにはもちろん、バレンタインギフトにもチョイスできるなど、さまざまなシーンで重宝すること間違いなしです。
●DATA
出店エリア：改札内B1F 銀の鈴エリア
販売期間：～2月14日（土）
ミスターチーズケーキ「Mr．CHEESECAKE Petit Cafe Mocha」
1個 891円
『Mr．CHEESECAKE』では、期間限定販売の新作スイーツ「Mr．CHEESECAKE Petit Cafe Mocha（プチ カフェ モカ）」に注目。チョコレートとコーヒーを合わせた甘さとほろ苦さが魅力のカフェモカフレーバー「Cafe Mocha」をカップタイプのスイーツに仕上げた一品。
上側はベイクド、下側はレアと、なめらかで上質な味わいと食感を同時に楽しむことができます。なお、販売はグランスタ東京店、GINZA SIX店、羽田空港店の3店舗のみ。
●DATA
出店エリア：改札内B1F 銀の鈴エリア
※各日の在庫がなくなり次第販売終了
コロンバンの苺スイーツ3種
老舗洋菓子店『colombin（コロンバン）』では、旬の苺を贅沢に使用した3種のスイーツ「苺のムース」「苺のモンブラン」「苺のロールケーキ」を販売中。
苺のムース：756円
「苺のムース」は濃厚な苺の風味をたっぷり閉じ込めたふわふわのムースの中に2層のゼリーを忍ばせ、酸味と甘み、すっきりとした爽やかさのハーモニーが楽しめます。
苺のモンブラン：756円
「苺のモンブラン」は、シュークリームとモンブランがひとつになった、贅沢な美味しさを味わえます。シュー生地の土台に甘酸っぱい苺ジャム、スポンジ生地、苺のディプロマットクリーム、苺のゼリーを重ね、苺クリームをモンブランのようにたっぷりと搾っています。
苺のロールケーキ：1,485円
「苺のロールケーキ」はバニラが香るしっとり食感のロール生地で苺の果肉入りクリームを巻き上げ、パイクラムをまとわせたクリームで表面をコーティング。3個の苺をトッピングして華やかさを演出しています。
●DATA
出店エリア：改札内1F 吹き抜けエリア
販売期間：～2026年4月15日（水）