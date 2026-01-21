『呪術廻戦』、ABEMAで第３期の初無料一挙放送決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、大人気アニメ『呪術廻戦』第３期「死滅回游 前編」の放送開始を記念し、初となる第３期の無料一挙放送をはじめ、TVアニメ『呪術廻戦』全話の無料一挙放送を１月22日（木）、24日（土）に実施する。
『呪術廻戦』は、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された芥見下々による大人気漫画が原作で、特級呪物“両面宿儺の指”を喰らい、己の魂に呪いを宿すことになった主人公・虎杖悠仁が呪術師と呪霊の過酷な戦いへ身を投じてゆく物語が描かれている。奥深い世界観やシビアなストーリーや迫力のバトルシーンが人気を博しシリーズ累計発行部数は1.5億部を突破。2020年10月、2023年７月にTVアニメが放送されたほか、2021年12月には本編の前日譚を描くシリーズ初の映画『劇場版 呪術廻戦 0』が公開され、全世界興行収入265億円、全世界動員累計2,051万人を突破する大ヒットを記録。2026年１月からは第３期「死滅回游 前編」の放送がスタートし、さらなる盛り上がりを見せている。
このたび「ABEMA」にて決定したTVアニメ『呪術廻戦』の全話無料一挙放送では、１月24日（土）朝５時30分からと夜７時より、第３期を最新・第３話まで初めて無料一挙放送。また１月22日（木）、24日（土）に第１期、第２期の全話無料一挙放送も実施する。
なおTVアニメ『呪術廻戦』第３期「死滅回游 前編」最新話は、毎週木曜日夜25時より「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送。第３期の放送期間中はずっと第１期から第３期最新話まで全話を無料で楽しめる。
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
