ÆÁÅç±Ø¥Ó¥ë¤Ë¸òÎ®¥¹¥Úー¥¹³«Àß¡¡´ë¶È¤ÎDX²½¤Ø¡ÚÆÁÅç¡Û
´ë¶È¤ÎDX²½¤ä¡¢·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤ë¸òÎ®¥¹¥Úー¥¹¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤ËÈ¼¤¤¡¢1·î20Æü¡¢ÆÁÅç»Ô¤Ç¥ªー¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ªー¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÁÅç±Ø¥¯¥ì¥á¥ó¥È¥×¥é¥¶5³¬¤Ë¤¢¤ë¸òÎ®¥¹¥Úー¥¹¡Ötoku-Noix¡×¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¸©¿¦°÷¤ä´Ø·¸¼Ô¤éÌó40¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÍ¡¹¤ÊÃÏ°è¤Î²ÝÂê¤ò¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ²ò·è¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡Ötoku-Noix¡×¤Ï¡¢¹¤µÌó180Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¡£
¤Þ¤¿¡Ötoku-Noix¡×Æâ¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤ÎIT´ë¶È¤«¤éÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤¬¾ïÃó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎDX²½¤ä·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤Ê¤É¤â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆÁÅç¸©¡¦¾åÅÄ¹É»Ì À¯ºö´Æ¡Ë
¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤ò¤³¤³¤Ç¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥»¥ß¥Êー¤Î¾ì¤Ë¤â¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÇÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×