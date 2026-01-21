JRT»Í¹ñÊüÁ÷

´ë¶È¤ÎDX²½¤ä¡¢·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤¬¤Ç¤­¤ë¸òÎ®¥¹¥Úー¥¹¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤ËÈ¼¤¤¡¢1·î20Æü¡¢ÆÁÅç»Ô¤Ç¥ªー¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¥ªー¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÁÅç±Ø¥¯¥ì¥á¥ó¥È¥×¥é¥¶5³¬¤Ë¤¢¤ë¸òÎ®¥¹¥Úー¥¹¡Ötoku-Noix¡×¤Ç¤¹¡£

¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¸©¿¦°÷¤ä´Ø·¸¼Ô¤éÌó40¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÍÍ¡¹¤ÊÃÏ°è¤Î²ÝÂê¤ò¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ²ò·è¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡Ötoku-Noix¡×¤Ï¡¢¹­¤µÌó180Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¡£

¹ç´Ö»þ´Ö¤Îºî¶È¤ä¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ËºÇÅ¬¤Ê¥³¥ïー¥­¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ¡¢1»þ´Ö500±ß¤ÇÃ¯¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤­¤ë¤Û¤«¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î²ñ¾ì¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡Ötoku-Noix¡×Æâ¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤ÎIT´ë¶È¤«¤éÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤¬¾ïÃó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎDX²½¤ä·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤Ê¤É¤â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¡ÊÆÁÅç¸©¡¦¾åÅÄ¹É»Ì À¯ºö´Æ¡Ë
¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤ò¤³¤³¤Ç¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥»¥ß¥Êー¤Î¾ì¤Ë¤â¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÇÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×