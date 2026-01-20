前回の勝利の勢いそのままに豪快にアガった。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月19日の第1試合でBEAST X・鈴木大介（連盟）が個人2連勝を飾ったが、その大きな要因になったのが試合開始直後に決めた跳満、1万2000点。猛スピードでアガった七対子に裏ドラも2枚乗せる迫力で、ライバル選手もファンも圧倒した。

【映像】試合開始からわずか7巡 鈴木大介の強烈な跳満・七対子

将棋の「棋士」でもある鈴木大介の異名は「二刀流ブルドーザー」。将棋、麻雀どちらも攻撃的なスタイルを信条としており、麻雀の際には太い左腕でバチンと卓に叩きつける荒々しいモーションも、ファンの目を奪っている。今シーズンは苦戦が続いているが、前回の試合で約1カ月ぶりのトップを獲得。その勢いをこの試合でも継続した。

配牌は赤5筒を含んだ面子に、ドラの五万を受け入れる六・七万の両面ターツなど、タンヤオや平和といった手を目指すような牌姿だった。しかしここから2索、3筒、東、4索と引いた牌が全て対子になり、あっという間に5対子ができて七対子のイーシャンテンに。そして6巡目、六万を重ねてテンパイ、迷わず赤5筒を持っていた5筒単騎でリーチを打った。

この時、親のU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）の手に5筒が2枚あり、残りは山に1枚。なかなか出ないと思われたところだが、瑞原の手が進み、5筒が押し出されることに。すかさず鈴木大介からロンの声がかかると、裏ドラで2索が2枚乗り、リーチ・七対子・赤・裏ドラ2の跳満、1万2000点に仕上がった。

試合が始まってから、わずか7巡目での出来事。これには熱血実況で知られる日吉辰哉（連盟）も最下位に沈むパイレーツ、苦戦する瑞原の状況もイメージし「うわー！ウソだー！どこまでも苦しむパイレーツ！ウソだろ！？」と絶叫。ファンからは完全に勢いを取り戻した鈴木大介に対して「これはやばい」「大介きたー」「ウラウラ」「ブルドーザーきたぁぁあ」といった応援コメントが飛んでいた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

