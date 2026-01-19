こまめな掃除を無理なく続けやすくするアイデアを紹介します。二児の母でクリンネスト1級のあささんのケースです。ここでは、掃除グッズの置き場所や暮らしのなかでのついで掃除、洗剤の選び方など、あささんが実践している掃除をラクにするための習慣3つを紹介します。

1：手に取りやすい場所にお掃除グッズを置く

こまめな掃除を成功させる最大のポイントは、「思い立ったらすぐ掃除できる環境」をつくることです。掃除道具が収納の奥にしまわれていると、それだけで腰が重くなってしまいます。

【写真】掃除のプロが掃除機を置いている場所

たとえば、リビングの一角に掃除機やフロアワイパーを置いておく、テレビ台の近くにハンディモップを忍ばせておくなど、お掃除グッズを目につく場所に配置するのがおすすめです。

また、お風呂場には風呂掃除用の洗剤やスポンジを常備しておきましょう。「汚れが気になったときにすぐ掃除できる」ことが、ついで掃除を続けるための大切なポイントです。

2：使用後の1分掃除を習慣化する

「使ったら、軽く掃除する」を習慣にすると、汚れがたまりにくくなります。

たとえば、ガスコンロを使った後にサッと油汚れをふき取る、食器洗いが終わったらそのままシンクを軽くみがく、といった具合です。

お風呂も同様で、入浴後に壁や床を軽くこする、シャワーで流す、トイレも使用後に30秒ほど便器周りをふくだけでOK。どれも時間にすると30秒〜1分程度ですが、この小さな積み重ねが大きな差を生みます。

この習慣があるだけで、がんこな汚れがつきにくくなり、後々の大掃除がぐっとラクになりました。

3：入れるだけ、かけるだけでOKの洗剤を取り入れる

掃除のハードルを下げるためには、洗剤選びも重要です。最近は「入れるだけ」「かけるだけ」で掃除が完了する便利な洗剤が数多く登場しています。たとえば、排水口に注ぐだけでヌメリやにおいを防ぐ洗剤、トイレ便器に吹きかけて放置するだけの洗剤など、手間をかけずにキレイを保てるアイテムが充実しています。

最新の洗剤は性能も高く、本当に「〇〇するだけ」で効果を実感できるものが多いのが特徴です。こうしたアイテムを上手に取りいれることで、掃除への心理的ハードルは一気に下がります。

「平日はできないから」と思っているうちに、気づけば週末が掃除だけで終わってしまうのはもったいないですよね。簡単な掃除をこまめに行うと、日々の負担を最小限にしながら、キレイな状態をキープできます。コツをつかんで掃除にかかる時間を減らし、週末は自分や家族のための時間を楽しみましょう。