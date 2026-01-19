米下部ツアーは日没サスペンデッド 大西魁斗は暫定14位、石川遼は暫定33位
＜ザ・バハマズ・グレート・アバコクラシック 初日◇18日◇ザ・アバコ・クラブ・オン・ワインディング・ベイ（バハマ）◇7296ヤード・パー72＞米国男子下部コーン・フェリーツアー第2戦の第1ラウンドは日没のためサスペンデッドになった。今季同ツアーを主戦場にする石川遼と大西魁斗が出場している。
【写真】黒い竹ぼうきをブンブン振る石川遼
大西は5バーディ・2ボギーの「69」をマークし、3アンダーで暫定14位。石川は、5バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「71」のラウンド。1アンダー・暫定33位タイでそれぞれ競技を終えている。ベン・タイラー（イングランド）が6アンダーで暫定首位。1打差にヘイデン・バックリー（米国）ら4人が並んでいる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
