米メディアが予想する2026年のドジャース打線

カブスからFAとなっていたカイル・タッカー外野手が15日（日本時間16日）、ドジャースと契約合意に達したと複数の米メディアが報じた。報道によると4年契約で金額は2億4000万ドル（約381億円）。FAの目玉だった大物野手加入で、今季のドジャース打線がどう進化を遂げるか、米メディアの予想合戦が始まっている。

米放送局「MLBネットワーク」は公式X（旧ツイッター）で「連覇中の王者が、さらにとんでもなく恐ろしい存在になった」と言及し、今季のスタメン予想を公開。1番は大谷翔平（指名打者）、2番にタッカー（右翼）を据えて、クリーンアップはムーキー・ベッツ（遊撃）、フレディ・フリーマン（一塁）、ウィル・スミス（捕手）で組む形を予想した。

注目されるのはタッカーの打順だろう。米データ会社「コーディファイ・ベースボール」や米メディア「トーキン・ベースボール」など多くのメディアは、タッカーの「4番起用」を予想。米大手スポーツブック「FanDuel」は、予想スタメンとともに「来季のドジャースに可能性のある打線は、バカげてる」とコメントを添えた。また、米メディア「CBSスポーツ」は「どのように駒を並べ替えようとも、ロサンゼルスの上位5人は恐るべき顔ぶれである」と、大谷、ベッツ、フリーマン、タッカー、スミスの上位打線は他球団にとって脅威になるとした。

米全国紙「USAトゥデイ」は「カイル・タッカーを加えたドジャースの予想ラインナップは完全に狂ってる」と見出しをつけて記事を公開。同紙もタッカーを4番に予想し「野球界最高のチームがさらに大幅に強化された。そしてオフシーズンはまだ終わっていない」と、ドジャースのさらなる補強もほのめかした。

2025年にドジャースが記録した244本塁打、825得点はいずれもリーグトップ（メジャー2位）。昨季、打率.266、22本塁打、73打点、25盗塁をマークしたタッカーが加わることでどんな進化を遂げるだろうか。（Full-Count編集部）