WBCネット独占配信で野球はどう変わる？　米紙が日本野球の“サブスク化”を分析「子どもがオオタニに感動する機会を失ってしまうのか」

いよいよワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に対する関心が高まっている。1月16日には、連覇を目指している日本代表の井端弘和監督が本大会に参加する追加メンバーを公表した。

すでに大谷翔平（ドジャース）らメジャー組3人を含む8人の選手の出場が発表されていた侍ジャパン。追加メンバーには、阪神の佐藤輝明、森下翔太の両主砲に加えて、メジャーリーグでFAとなっている菅野智之も選出された。

侍ジャパンの輪郭も見え始めてきた。その中で小さくない注目を集めるのは、日本国内の大会放送が動画配信サービス「Netflix」で独占中継されるという点だ。

過去5大会は、いずれも地上波放送がされてきた。実際、その影響力は計り知れず、前回大会では、日本とアメリカによる決勝が平均世帯視聴率42.4％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）という平日午前に異例の数字を記録した。

だが、大会を主催のワールド・ベースボール・クラシック・インク（WBCI）によって、放映権料は前大会の30億円から約5倍となる150億円に増大。必然的に買い手は限られ、地上波中継が消え、Netflixの独占配信が決定的となった。