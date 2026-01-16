¡Ú´ÚÎ®¡ÛBLACKPINK¤ÎJENNIE¡¢Åìµþ¤Ç30ºÐÃÂÀ¸Æü¡¡¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ç¥Ý¡¼¥º¤â
BLACKPINK¤ÎJENNIE¡Ê¥¸¥§¥Ë¡¼¡á30¡Ë¤¬16Æü¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤ÈÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤Ç½Ë¤¦±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£15Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ø±é¤Î¤¿¤á¤ËÅìµþÆþ¤ê¤·¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¡¼¤Ã¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¥¥à¡¦¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¤ÈÆ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
10Æü¤ËÂæËÌ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÂè40²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡×¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆüJENNIE¥¸¥§¥Ë¡¼¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤Ï¡Ö¥á¥¾¥ó¥Þ¥ë¥¸¥§¥é¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¶¥Ê¥ë¡×¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¥á¡¼¥ÉÀ½ºî¤Î¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¥É¥ì¥¹¡£¤³¤ì¤ÏºòÇ¯10·î¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡¦¥¬¥é¤Ç¥¥à¡¦¥«¡¼¥À¥·¥¢¤¬¡¢Ãå¤¿¥Ù¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤ÈÆ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¿§°ã¤¤¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Þ¥¤¥Ç¡¼¥ê¡¼¤Ï16Æü¡Ö2¿Í¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç°ã¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¥à¡¦¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹Ô»öÅö»þ¡¢¥é¥ó¥¦¥¨¡¼¤Î¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¤Ê¥à¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤Æ´é¤ò´°Á´¤ËÊ¤¤¦¥Õ¡¼¥É¤Þ¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¾Ã²½¤·¤¿¡£JENNIE¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç´é¤ò½Ð¤¹Êý¼°¤òÁªÂò¤·¡¢°ìÁØÌ¥ÏÇÅª¤ÇÍ¥²í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£