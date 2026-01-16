¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡õ¥µ¥ó¥ê¥ª½é¤Î»í½¸ËÜ¡Ø»í½¸¡¡°¦¤¹¤ë²Î¡Ù4·î¤ËÉü¹ïÈ¯Çä¡¡¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¸ú²Ì¤ÎÈ¿¶Á¼õ¤±·èÄê
¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ï16Æü¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤È¥µ¥ó¥ê¥ª¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤êÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ëÄÔ¿®ÂÀÏº¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤ê1966Ç¯¤Ë»³Íü¥·¥ë¥¯¥»¥ó¥¿¡¼(¸½¥µ¥ó¥ê¥ª)¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ø»í½¸¡¡°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¤Î½éÈÇËÜ¤ò4·î1Æü¤ËÉü¹ïÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥ê¥ª¤«¤é½ÐÈÇ¤·¤¿ºÇ½é¤ÎËÜ¤Ç¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Î»í½¸¤È¤·¤Æ¤â¤Ï¤¸¤á¤Æ»ÔÈÎ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥ó¥ê¥ªÁÏ¶È¼Ô¡¦ÄÔ¿®ÂÀÏº¡õ¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ÙÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤«¤è¤¯¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë·Ç¤²1960Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥ê¥ª¤òµ¯¶È¤·¤¿ÄÔ¤¬¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½ÐÈÇ»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢½é¤á¤Æ½Ð¤·¤¿ËÜ¤¬¡Ø»í½¸¡¡°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¡£Â³ÊÔ¤â´©¹Ô¤·¡¢»í½¸¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î10ËüÉô¤òÇä¤ê¾å¤²¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Î½é´ü¤ÎÂåÉ½ºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î½ÐÈÇ»ö¶È¤Ï¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤Ü¤¯¤Ï¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤òÊÔ½¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¸À¤¦¤Û¤ÉÁ´¿ÈÁ´Îî¤ò·¹¤±¤¿Ê¸·Ý»ï¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù(ÀÕÇ¤ÊÔ½¸¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·/1973Ç¯¤«¤é30Ç¯´Ö´©¹Ô)¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Î2025Ç¯¤Ë¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÎºÊ¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¡Ø»í½¸¡¡°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢º£¿·¤¿¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¼õ¤±º£²ó¤ÎÉü¹ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Æ¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë»í¤Ï¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Î²Î¤ÈÂç¿Í¤Î²Î¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤¬¤¤¤Ã¤·¤ç¤¯¤¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Î¤¢¤È¤¬¤¤Ë¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æ¸ÍØ¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ë¥Ø¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¤ò¿¼¤¯¸«¤Ä¤á¤ëÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤êÁ´46ÊÓ¤¬Ç¼¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Éü¹ï¤Ë¤¢¤¿¤êÄÔ¿®ÂÀÏº¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
¡¡º£²ó¤Î¡Ø»í½¸¡¡°¦¤¹¤ë²Î¡ÙÉü¹ïÈÇ¤ÎÏÃ¤òÅ·¹ñ¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤Ë¡ÖÌµÌ¾¤À¤Ã¤¿ËÍ¤¿¤Á¤¬¼êÃµ¤ê¤Ç½ÐÈÇ¤·¤¿¤³¤Î»í½¸¤¬¤Ê¤ó¤È60Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü¹ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡£¤¢¤Îº¢¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÏÃ¤À¤Í¡£¿ÍÀ¸¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Í¡×¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Ïº£¤â¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤Î¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ëÀµÄ¾¤ÇÆÈÆÃ¤Ê´¶À¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÀ§ÈóÁ´ÊÔÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤¿¤ê¥Û¥í¥Ã¤Èµã¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥ó¥ê¥ªÁÏ¶È¼Ô¡¦ÄÔ¿®ÂÀÏº¡õ¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ÙÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤«¤è¤¯¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë·Ç¤²1960Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥ê¥ª¤òµ¯¶È¤·¤¿ÄÔ¤¬¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½ÐÈÇ»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢½é¤á¤Æ½Ð¤·¤¿ËÜ¤¬¡Ø»í½¸¡¡°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¡£Â³ÊÔ¤â´©¹Ô¤·¡¢»í½¸¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î10ËüÉô¤òÇä¤ê¾å¤²¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Î½é´ü¤ÎÂåÉ½ºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Î2025Ç¯¤Ë¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÎºÊ¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¡Ø»í½¸¡¡°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢º£¿·¤¿¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¼õ¤±º£²ó¤ÎÉü¹ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Æ¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë»í¤Ï¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Î²Î¤ÈÂç¿Í¤Î²Î¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤¬¤¤¤Ã¤·¤ç¤¯¤¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Î¤¢¤È¤¬¤¤Ë¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æ¸ÍØ¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ë¥Ø¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¤ò¿¼¤¯¸«¤Ä¤á¤ëÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤êÁ´46ÊÓ¤¬Ç¼¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Éü¹ï¤Ë¤¢¤¿¤êÄÔ¿®ÂÀÏº¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
¡¡º£²ó¤Î¡Ø»í½¸¡¡°¦¤¹¤ë²Î¡ÙÉü¹ïÈÇ¤ÎÏÃ¤òÅ·¹ñ¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤Ë¡ÖÌµÌ¾¤À¤Ã¤¿ËÍ¤¿¤Á¤¬¼êÃµ¤ê¤Ç½ÐÈÇ¤·¤¿¤³¤Î»í½¸¤¬¤Ê¤ó¤È60Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü¹ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡£¤¢¤Îº¢¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÏÃ¤À¤Í¡£¿ÍÀ¸¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Í¡×¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Ïº£¤â¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤Î¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ëÀµÄ¾¤ÇÆÈÆÃ¤Ê´¶À¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÀ§ÈóÁ´ÊÔÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤¿¤ê¥Û¥í¥Ã¤Èµã¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£