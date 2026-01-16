Ìîµå¤¬¾åÃ£¤¹¤ëÍÄ¾¯´ü¤Î¡ÈÄÉ¤¦½¬´·¡É¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤â¹©É×¼¡Âè¡ÄËá¤¤¿¤¤É¬¿ÜÇ½ÎÏ
¡¡Ìîµå¤Îµ»½Ñ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ËÍÜ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¥×¥íÌîµåÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¢¥ë¡¼¥È¥¤¥óBC¥ê¡¼¥°¤Îºë¶ÌÉðÂ¢¥Ò¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¤ÏÇ¯´Ö200²ó°Ê¾å¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¥í¥Ã¥ÆÆâÌî¼ê¤ÇµåÃÄ¼ÒÄ¹¤Î³Ñ¹¸Â¿»á¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Êµå¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë½¬´·¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡ÖÆÃ¤Ë¾®³Ø3Ç¯À¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¼ïÎà¤Îµå¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÇùÁ³¤ÈÅê¤²¹ç¤¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¨¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÊá¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¡£¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ä¥Ä¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÅê¤²¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤«¡¢Åê¤²¤ëÂ¦¤âÊá¤ëÂ¦¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡2021Ç¯¥ª¥Õ¤ËµåÃÄ¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Ï»ØÆ³¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½Ìò»þÂå¤ä´ÆÆÄ»þÂå¤Ï¡Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡¢´ÆÆÄ¤¬¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÌîµå¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¡£³ØÇ¯¤ä¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ×Ë¾¤¬°ã¤¦¤¿¤á¡¢¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡Ö¶õ´ÖÇ§¼±Ç½ÎÏ¡×¤òÍÜ¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ï¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼«Ê¬¤Èµå¤È¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤Ê¤É¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¶õ´ÖÇ§¼±Ç½ÎÏ¤Ï¡¢ÂÇ·â¤ä¼éÈ÷¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁöÎÝ¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤âÀ¸¤«¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Êµ»½Ñ¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢¶õ´ÖÇ§¼±Ç½ÎÏ¤Ï·ë²ÌÅª¤Ë°ìÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÈô¤ó¤Ç¤¤¤ëµå¡¢Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ëµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æµ÷Î¥´¶¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤³¤ì¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢·ë¹½¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡ÖÌîµå°Ê³°¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡ÀøºßÅª¤Ê´¶³Ð¤Ï¾®³Ø¹»Æþ³ØÁ°¤Ë»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤é¤·¤¤¤¬¡¢¡Ö¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤âÃÙ¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ø¾®¤µ¤¤»þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Êµå¤òÄÉ¤¦¤Î¤ÏÌîµå¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤½¤¦¤Ç¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤â¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶¥µ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µå¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë½¬´·¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡³Ñ»á¤ÎÉã¤Ï¡¢¸µµð¿Í¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¥¨¡¼¥¹¤ÇºÇÍ¥½¨µß±çÅê¼ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÍÆÀ¤·¤¿³Ñ±ÎÃË»á¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é¼þ°Ï¤ËÌîµå¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¡£Ìîµå¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¤¤¤Ä»Ï¤á¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤¬¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¤ÏÌîµå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Æ¥Ë¥¹¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¿å±Ë¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌîµå°Ê³°¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¼«¿È¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿å±Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µåµ»¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¡Ö¥Õ¥ê¥¹¥Ó¡¼¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¼þ°Ï¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µ÷Î¥´¶¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¾®¤µ¤¤»þ¤ÏºÙ¤«¤¤ÂÇ¤ÁÊý¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¸å¡¹¿¤Ó¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¶õ´ÖÇ§¼±Ç½ÎÏ¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤°ìÊý¤Ç¡¢Æñ¤·¤¯¹Í¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¡Ø²¿¤è¤ê¤â¤Á¤ã¤ó¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¾ï¡¹¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤ÈÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ìîµå¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ü¡¼¥ë¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬¾Íè¤Îµ»½Ñ½¬ÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë