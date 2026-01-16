23ºÐ¥â¥Ç¥ë¡¡º¾µ½Èï³²¤ò¹ðÇò¡¡Èï³²³Û¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿Æ¤¬¡Ä¡×¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¾×·â¡Ö¤¨¤Ã!?¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î°ì¥ÎÀ¥¤Î¤³¡Ê23¡Ë¤¬15Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·¡ÊÈë¡ËÊó¹ð¡Á¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë0¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º¾µ½Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤À!?¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óSP¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢4¿Í¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤é¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Î1¿Í¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë°ì¥ÎÀ¥¡£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡ÖºÇ¶á¡¢¤¢¤ëº¾µ½¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ì¥ÎÀ¥¤ÏÅö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·ÈÂÓÂå¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¡Ä¤Á¤ç¤¦¤É·ÈÂÓ²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í·ÈÂÓ¤ÎÀßÄê¤È¤«ÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¥«¡¼¥É¤ÎÀßÄê¤È¤«ÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÄÊ§¤¦¤ÎËº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º¾µ½¤Î¼ê¸ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖiTunes¥«¡¼¥É¤Ç»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È¡Ä¡Ê¸áÁ°¡Ë0»þ¤Þ¤Ç¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¡£»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤¬¡ÖÌë¤Î9»þ¤À¤Ã¤¿¡×¤¿¤á¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡Ä¤¢¤È3»þ´Ö¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¾Ç¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÀµ¤·¤¤È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç5Ëü±ßÊ¬¤ÎiTunes¥«¡¼¥É¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ»ÙÊ§¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡ÖiTunes¤ÇÊ§¤¦¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬µ¤ÉÕ¤¯¤Î¤ÏÃÙ¤¯¡Öº¾µ½¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Îº¾µ½Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÇÊ§¤Ã¤¿¤Î?¡×¤ÈMC¤ÎÌ¾ÁÒ½á¤¬¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¤¨¤Ã¤È¡Ä¿Æ¤¬¡Ä¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ë¹ðÇò¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡Ö¤¨¤Ã!?¡×¤È¶Ã¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£