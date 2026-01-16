¡Ö1¿ÍÊ¬¤ÎÇ¯¶â25Ëü±ß¤À¤±¤Ç¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÀÖ»ú¡×68ºÐ¸µ¸øÌ³°÷¤ÏÏ·¸å¤Î»ñ¶âÉÔÂ¤Ë¤É¤¦È÷¤¨¤¿¡©
¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢ÂçºåÉÜºß½»68ºÐÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê62ºÐ¡Ë
½»µï·ÁÂÖ¡§»ý¤Á²È¡Ê¸Í·ú¤Æ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§¸øÌ³°÷
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§900Ëü±ß
¸½ºß¤ÎÍÂÃù¶â¡§3000Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§3000Ëü±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¸üÀ¸Ç¯¶â456¥«·î
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¤Ê¤·
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÇ¯¶â¤ä¼ýÆþ¡§¤Ê¤·¡ÊÇ¯¶â¼õµëÁ°¡Ë
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö1¿ÍÊ¬¤ÎÇ¯¶â25Ëü±ß¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÀÖ»ú¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤ÂÓ¤Î¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤Ï¡ÖÌó35Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÖËè·îÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¡ÖÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó2¼¼¡×¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÄÂÎÁ¤«¤é·ÐÈñ¤òÁ´¤Æº¹¤·°ú¤¯¤È¡¢¼Â¼Á·î10Ëü±ßÄøÅÙ¡×¤Î¼ýÆþ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ÖÂà¿¦¶â¤Ç2¼¼¤ò¤Û¤ÜÆ±»þ¤Ë¹ØÆþ¡×¤·¤¿¤È¸À¤¤¡¢¥ê¥¿¥¤¥¢¤¹¤ëºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Åê»ñ¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶âÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆÃ¤Ë¡ÖÀáÌó¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢º£¤Î³Ú¤·¤ß¤È¤·¤Æ¡ÖÎ¹¹Ô¡¢³°¿©¡¢Â¹¤È¤Î¸òÎ®¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢º£¸å¤Î·üÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¶õ¼¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¥ê¥¹¥¯¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¼ýÆþ¤¬Âç¤¤ÊÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎÉÔ°Â¤âÊú¤¨¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
