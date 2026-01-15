AI¤ÈËÝÌõÂÐ±þ¤Î¥¹¥Þー¥È¥ªー¥Ç¥£¥ª¥°¥é¥¹¡ÖAirGo3¡×¡£¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤ÇÈÎÇä³«»Ï
SOLOS Technology Limited¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥ªー¥Ç¥£¥ª¥°¥é¥¹¡ÖAirGo3¡×¤ò¡¢1·î15Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Á´¹ñ¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Î¥á¥¬¥Í¼è¤ê°·¤¤³ÆÅ¹¤ª¤è¤Ó¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï39,800±ß¡£
ÁõÃå¥¤¥áー¥¸¡£¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¥ªー¥×¥ó¥¤¥äーÀß·×¡£
AirGo3¤Ï¡¢¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¥ªー¥×¥ó¥¤¥äーÀß·×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥°¥é¥¹¡£²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºÆÀ¸¤·¤Ê¤¬¤é¤â¼þ°Ï¤Î²»¤ä¿Í¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÄÌ¶Ð¡¦°ÜÆ°Ãæ¤äÅ¹Æâ¤Ê¤É¡¢¼þ°Ï¤Ø¤ÎÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â»ÈÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Áàºî¤Ï¥Æ¥ó¥×¥ëÉôÊ¬¤Î¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤ËÂÐ±þ¡£¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×¤ÇÏ¢·È¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¾å¤ÎAIµ¡Ç½¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¡£Å¹Æ¬¤Ç¤Ï¡¢ÁàºîÊýË¡¤äÁõÃå´¶¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
AIµ¡Ç½¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆËÝÌõµ¡Ç½¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£Áê¼ê¤ÎÈ¯¸À¤òÊ¹¤¼è¤ê¡¢ÆâÍÆ¤òÃà¼¡Åª¤ËËÝÌõ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤äÆü¾ï¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤Ç¤Î³èÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍøÍÑ¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¢¥×¥ê¡¢ÄÌ¿®´Ä¶¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¥Õ¥ìー¥àÊÑ¹¹¥¤¥áー¥¸¡£
¥Õ¥ìー¥à¤ÏÊÌÇä¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Ñー¥Ä¤Ë¸ò´¹²ÄÇ½¤Ç¡¢¥·ー¥ó¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¡£¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥éÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÅÙÉÕ¤¥ì¥ó¥º¤ÎÁêÃÌ¡¦ÂÐ±þ¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢»ëÎÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ä´À°¤Ë¤è¤ê¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Î¥á¥¬¥Í¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÂÐ±þ²ÄÈÝ¤ä»ÅÍÍ¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡£
¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤ÏÁ´¹ñ15Å¹ÊÞ¤Ç¡¢´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤ËÃæÉô¡¢´ØÀ¾¡¢¶å½£¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¼çÍ×Å¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£