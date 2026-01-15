¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ë¡ÈÁö¤ê¹þ¤ß¡É¤ÏÉ¬Í×¤«¡©¡¡À®Ä¹Ë¸¤²¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¡Ä·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¸«²ò¡×
·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤Ï¿´Çï¿ô¤ò·×Â¬¤·¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡Ä½ÅÍ×¤Ê¡ÈÌÜÅª°Õ¼±¡É
¡¡Ìîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃæ³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ï½ÅÍ×¤ÊÎý½¬¤À¡£¥é¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÌîµå¶µ¼¼¡×¤¬2025Ç¯12·î21Æü¡¢ÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±Ç¯¤Þ¤Çµð¿Í2·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢2026Ç¯¤«¤é¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¹Å¼°Ìîµå¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃæ³ØÀ¸30¿Í¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½õ¸À¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÂåÌîµå¤Ç¤ÏÁö¤ê¹þ¤ß¤ÎÀ§Èó¤¬µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£À®Ä¹´ü¤Î»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢À®Ä¹¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡£¼Áµ¿±þÅú¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÃæ³ØÀ¸¤«¤é¡ÖÁö¤ê¹þ¤ß¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿·¬ÅÄ»á¤Ï¡ÖÁö¤ê¹þ¤ß¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¿´ÇÙµ¡Ç½¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¡¼¥ë´ÖÁö¡£¤¢¤¹¤Ï½ÖÈ¯ÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î20¥á¡¼¥È¥ë¥À¥Ã¥·¥å¤ò5ËÜ¤ä¤í¤¦¤È¤«¡¢ËÜ¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤òÌÜÅª¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤«¤¬Âç»ö¤Ê¤³¤È¡£ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡·¬ÅÄ»á¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ë¤ÏÍÌ¾¤Ê¡È°ïÏÃ¡É¤â»Ä¤ë¡£¸½Ìò»þÂå¤Î1995Ç¯¤Ë±¦Éª¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÇÁö¤ê¹þ¤ß¤ÎÆü¡¹¡£¼ÇÀ¸¤¬Çí¤²¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Î³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹±è¤¤¤Ï¡Ö·¬ÅÄ¥í¡¼¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£º£¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÅØÎÏ¤ÎÀ×¡£Ãæ³ØÀ¸¤«¤é¡Ö·¬ÅÄ¥í¡¼¥É¡×¤Î¼ÁÌä¤¬½Ð¤ë¤È¡Ö¾Ü¤·¤¤¤Í¡×¤ÈËË¤ò´Ë¤á¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ÇÀ¸¤¬Çí¤²¤ë¤Û¤ÉÁö¤ê¹þ¤ó¤À¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËèÆüÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£1Æü¤ª¤¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÆâÍÆ¤â¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¥¬¥à¥·¥ã¥é¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿´Çï¿ô¤ò·×Â¬¤·¤Ê¤¬¤é¤À¤Ã¤¿¤È²ó¸Ü¤¹¤ë¡£¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¿´Çï¿ô¤¬150¡Á160¡£¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â170¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢150°Ê²¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢165¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂ¬¤ê¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡Ö½¤¹ÔÁÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡45¡Á50Ê¬¤«¤±¤¿¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¤âÂÎ¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤Î¾õÂÖ¤Ë¶á¤Å¤±¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Öºå¿À¤ÎÏÂÅÄ¡ÊË¡Ë¤µ¤ó¤Ï½éµå¤ÏÀäÂÐ¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤é³°³Ñ¤Î´Å¤á¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ë¡£2µåÌÜ¤Ï³°³Ñ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ëµå¤ÇÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Æü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ¬¤ÎÃæ¤ÎÂÐÀï¥Á¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢»î¹ç´ª¤¬Æß¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤â¿´¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²ÉÌÛ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Ø¤¤ç¤¦¤Ï²£ÉÍ¤À¡Ù¡Ø¤¤ç¤¦¤Ï¹Åç¤À¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤À¤«¤éËèÆü¡¢½¤¹ÔÁÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£ÇùÁ³¤ÈÁö¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¿´¿È¤È¤â°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëÎý½¬¤òÂ³¤±¤¿Êý¤¬¡¢¸å¡¹¤ËÌòÎ©¤Ä¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢¥ê¥º¥à¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡£Á´¿È±¿Æ°¤À¤«¤é¡¢Á´¤Æ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ä¹µ÷Î¥¡¢Ãæµ÷Î¥¡¢Ã»µ÷Î¥¤ÈÊ¬¤±¤Æ¡¢1Æü¤º¤Ä¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÌµÍý¤ËÂ¿¤¯¤ÎÎÌ¤ò¤³¤Ê¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö°ìµ¤¤Ë¤ä¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¿©»ö¤âÆ±¤¸¤Ç°ìµ¤¤Ë¾Æ¤Æù50¿ÍÁ°¿©¤Ù¤¿¤éÂÎ¤ò²õ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£50¿ÍÁ°¤ò3¤«·î¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡£²¿»ö¤âÂÎ¤ÈÀ®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÏÌÜÅª°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÏÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡£¾¯¤·¤º¤Ä¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¾Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë