STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

ËÌ³¤Æ»¥Ë¥»¥³Ä®¤Î¥¹¥­ー¥ê¥¾ー¥È¤Ç1·î13Æü¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¥¹¥­ー¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥­ー¾ì´Ø·¸¼Ô¤ÎÃËÀ­¤¬¥³ー¥¹³°¤ÇÁøÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸å¤ÎÁÜº÷¤Ç¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¿ÍÊª¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ë¥»¥³Ä®¤Ë½»¤à»ÖÏÂ¸÷¹ñ¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

»ÖÏÂ¤µ¤ó¤Ï14ÆüÀµ¸á¤´¤í¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

»ÖÏÂ¤µ¤ó¤Ï13Æü¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¥¹¥­ー¤ò³ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç¥³ー¥¹³°¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤ÁøÆñ¡£

Àî¤Î¶á¤¯¤Ç¤Ï»ÖÏÂ¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¹¥­ーÈÄ¤ÈÂ­À×¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢»ÖÏÂ¤µ¤ó¤¬»àË´¤·¤¿¸¶°ø¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£