¡Ö¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤ÇÃÏ°è¤Î¿Í¤ò¸µµ¤¤Ë¡×¡¡°¤Æî»Ô¡¦µÈ°æ¾®¤¬ÁíÌ³Âç¿Ã¾Þ¡ÚÆÁÅç¡Û
ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¸þ¤±¡¢°¤Æî»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ½»Ì±¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ÇºÇÍ¥½¨¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦¡£
°¤Æî»ÔÎ©µÈ°æ¾®³Ø¹»¡£
¡ÊÉ½¾´¾õ¼øÍ¿¡Ë
¡ÖÉ½¾´¾õ¡¢Ì³Âç¿Ã¾Þ¡£°¤Æî»ÔÎ©µÈ°æ¾®³Ø¹»ÅÂ¡×
1·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Á´¹ñ¾®³Ø¹»¥é¥¸¥ªÂÎÁà¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ÎÉ½¾´¼°¡£
¤³¤Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤¬¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¡¢·ò¹¯Áý¿Ê¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¤«¤ó¤ÝÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤¬³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊµÈ°æ¾®³Ø¹»6Ç¯¡¦»³ËÜ°ì¿´¤¯¤ó¡Ë
¡Ö¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤ò¤·¤ÆÃÏ°è¤Î¿Í¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¾Þ¤â¤â¤é¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÊµÈ°æ¾®³Ø¹»¡¦Â¼¾å±Ùµ× ¶µÍ¡¡Ë
¡ÖËÜÅö¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´èÄ¥¤ê¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉ¾²Á¡¢·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î°ÕÍß¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¤Î¤ÇÈó¾ï¤Ë¸÷±É¡×
¡Ö¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤È¤Ä¤²¤Ââ¡¢¸µµ¤¥Ê¥ó¥¸¥ãー¡×
µÈ°æ¾®³Ø¹»¤¬¹Ô¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤È¤Ä¤²¤Ââ¡×¡£
¡ÊµÈ°æ¾®³Ø¹»¡¦Â¼¾å±Ùµ× ¶µÍ¡¡Ë
¡Ö¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤È¤Ä¤²¤Ââ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¤Ê¤¸¤ß¤Î¾ì½ê¡¢¼çÍ×¤Ê»ÜÀß¤ä¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î¤ªÅ¹¤Ê¤É¤ËË¬Ìä¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤ò¤·¤Æ¿´¤âÂÎ¤â¸µµ¤¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦³èÆ°¡×
¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤ò¸µµ¤¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¡¢Á´¹»»ùÆ¸43¿Í¤Ç¹Í¤¨¤¿¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡£
6·î¤«¤é³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢±ä¤Ù208¿Í¤ÎÃÏ°è½»Ì±¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊµÈ°æ¾®³Ø¹»3Ç¯¡¦ÊÒ²¬ÁÕÂÀ¤¯¤ó¡Ë
¡Ö¡Ê¤¿¤¯¤µ¤ó»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¡ÊÃÏ°è¤Î¿Í¤ò¡Ë¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê´¶¼Õ¾õ¤ÎÂ£Äè¡Ë
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯¸µµ¤¤Ë¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃÏ°è¤Î¿Í¤äË¬ÌäÀè¤Ë¤Ï¡¢»ùÆ¸¤¿¤Á¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î´¶¼Õ¾õ¤ò¼êÅÏ¤·¡¢¤ªÎé¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¤«¤ó¤ÝÀ¸Ì¿ÊÝ¸± ÆÁÅç»ÙÅ¹¡¦ËÌÅç¸¬¹î »ÙÅ¹Ä¹¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢ÁíÌ³Âç¿Ã¾Þ¼õ¾Þ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÁíÌ³Âç¿Ã¾Þ¤ÏÁ´¹ñ¤Ç1¹»¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ÞÊý¤¬¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄ«¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡¢Ë¬ÌäÀè¤Ç´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ´¶¼Õ¾õ¤òÅÏ¤¹»Ñ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
³Ø¹»¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÃÏ°è¤Ë¸µµ¤¤È¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤¿»ùÆ¸¤¿¤Á¡£
É½¾´¼°¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤â»²Îó¤·¡¢»ùÆ¸¤¿¤Á¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¾Î¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃÏ°è½»Ì±¡Ë
¡ÖÌÀ¤ë¤¤¥Ï¥¥Ï¥¤·¤¿À¼¤Ç¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ê¤é¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤«¤·¤Ë¤¯¤¤¤¬¡¢¡Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¡Ë°ì½ï¤Ë¤·¤¿¤éÆ°¤±¤ë¡×
¡ÊÃÏ°è½»Ì±¡Ë
¡Ö»ä¤¿¤Á¤â¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡£¿´¤¬¤Û¤ó¤ï¤«¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ³¤±¤ÆÍß¤·¤¤¡×
¡ã2025Ç¯6·î¡ä
❝PTA¤È¾ÃËÉ»Î¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë❞
¡ã2025Ç¯7·î¡ä
❝ÃÏ¸µ¤Î²ÃÌÐÃ«¸øÌ±´Û¤Ç❞
¤½¤·¤Æ¡¢10·î¤Ë¤Ï»ùÆ¸¤¿¤Á¤ÎÈ¯°Æ¤ÇÆÁÅç¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ø¡£
¹Ô¤¸ò¤¦¿Í¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢ËüÇî¤Ç¤â¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊµÈ°æ¾®³Ø¹»3Ç¯¡¦ÊÒ²¬ÁÕÂÀ¤¯¤ó¡Ë
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤ò¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÊµÈ°æ¾®³Ø¹»6Ç¯¡¦»³ËÜ°ì¿´¤¯¤ó¡Ë
¡Ö¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤ò¤·¤¿¤éÃÏ°è¤Î¿Í¤¬¤¹¤´¤¤¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤éËÍ¤¿¤Á¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¡×
¡ÊµÈ°æ¾®³Ø¹»¡¦Â¼¾å±Ùµ× ¶µÍ¡¡Ë
¡Ö¤³¤Î³èÆ°¡¢¤³¤ÎÉ½¾´¤ò¼«¿®¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Í¤¨¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³èÆ°¤ËÄ©Àï¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×
»ùÆ¸¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤¿¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤È¤Ä¤²¤Ââ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ÃÏ°è¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊµÈ°æ¾®³Ø¹»»ùÆ¸¡Ë
¡Ö¥é¥¸¥ªÂÎÁàÂç¹¥¤¡×
ÃÏ°è³èÀ²½¤òÌÜÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡¢°¤Æî»ÔµÈ°æ¾®³Ø¹»¤Î¡Ö¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤È¤Ä¤²¤Ââ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£