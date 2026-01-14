大相撲初場所

大相撲初場所は14日、東京・国技館で四日目が行われている。観客がまばらな午前中、熱心に土俵を見つめていたミュージシャンの姿が話題に。ネット上の視聴者から驚きの声が広がった。

客席が閑散とする向正面。行司の背後にチラチラと映っていたのは、ラテン音楽ユニット、東京パノラママンボボーイズのメンバーで、招待制餃子レストラン「荻窪餃子 蔓餃苑」オーナーシェフも務めるパラダイス山元だった。

大の伊勢ヶ濱部屋推しでも知られ、現地観戦が度々目撃されている。今場所もすでに複数回観戦に訪れ、ニット帽をかぶるお馴染みの格好で取組を見守った。自身のXでも昼前に国技館内で自撮りした写真を公開していた。

ABEMAの中継カメラでもその姿が確認。熱心な姿に、ファンからは「今日も朝イチからパラダイス山元さんが相撲を見ておられる」「行司さんのうしろにチラチラと」「あら！ パラダイス山元さん 今日も観戦されていますね」「大相撲中継見てたらパラダイス山元さんが客席に映ってた？」といった反応が寄せられていた。



