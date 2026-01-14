ÅÄÂå¤Þ¤µ¤·»á¡¢¾×·â¤ÎÈ´¤ÂÇ¤ÁÌôÊª¸¡ºº¤Î¥ï¥±¡Ö¤â¤¦£±ÅÙÎëÌÚ²íÇ·¤ÎÎÙ¤Ç¡Ä¡×ÎáÏÂ¤Î¸×½Ð±é¤Ç
ÌôÊª°ÍÂ¸¤«¤é¤Î²óÉü¤òÌÜ»Ø¤¹¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÂå¤Þ¤µ¤·»á¡Ê69¡Ë¤¬13Æü¹¹¿·¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÎáÏÂ¤Î¸×¡×¤Ë½Ð±é¡£Æ°²èÆâ¤ÇÈ´¤ÂÇ¤ÁÌôÊª¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÅÄÂå»á¤Ï¡Ö¤â¤¦1ÅÙÎëÌÚ²íÇ·¤ÎÎÙ¤Ç²Î¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢100Ëü±ß¤ÎÍ»»ñ¤ò´õË¾¤·¤¿¡£ÌÌÀÜ´±¤òÌ³¤á¤ëÈþÍÆ³°²Ê°å¤Î¥É¥é¥´¥óºÙ°æ¤«¤é¡Ö¤â¤¦1²ó¤°¤é¤¤Êá¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡©¡×¡Ö¤Þ¤À¥ª¥¯¥¹¥ê¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ë¤È¡¢ÅÄÂå»á¤Ï¤ä¤ä¤í¤ì¤Ä¤Î²ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¸ýÄ´¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤è¡ª¡×¤ÈÈÝÄê¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖËÍ¤Ï²¿ÅÙ¤â¥ª¥¯¥¹¥ê¤ÇÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¡£Ëè²ó»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡©¡¡¤ä¤á¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¤¡£¾Ç¤ê¤¬¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖËè·î¸¡ºº¤·¤Æ±¢À¤«¤É¤¦¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÅÄÂå»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë´Ê°×¸¡ºº¥¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿ÌÌÀÜ´±¤«¤é¡¢¤í¤ì¤Ä¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÈÈ´¤ÂÇ¤Á¤ÎÌôÊª¸¡ºº¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¡£ÅÄÂå»á¤Ï¡Ö¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊüÁ÷¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¥È¥¤¥ì¤ØÄ¾¹Ô¡£¾®ÊØ´ï¤ËÊüÇ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¥â¥¶¥¤¥¯½èÍý¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢´Ê°×¸¡ºº¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤È±¢ÀÈ¿±þ¤¬½Ð¤¿¡£ÌÌÀÜ´±¤«¤é¤ª¤É¤±¤Æ¡Ö¤¯¤½¡¢¤â¤¦1²ó·ºÌ³½ê¤Ë¤Ö¤Á¤³¤ó¤Ç¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÅÄÂå»á¤Ï¡Ö¤ä¤«¤Þ¤·¤¤¤ï¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
ÅÄÂå»á¤Ï19Ç¯¤Ë³ÐÀÃºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¡£20Ç¯¤ËÄ¨Ìò2Ç¯6¥«·î¡Ê¤¦¤Á6¥«·î¤ÏÊÝ¸î´Ñ»¡ÉÕ¤¼¹¹ÔÍ±Í½2Ç¯¡Ë¤ÎÈ½·è¤ÇÉþÌò¡£22Ç¯¡¢SNS¾å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö2022Ç¯10·î27Æü¤ËÊ¡Åç·ºÌ³½ê¤ò½Ð½ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅÄÂå»á¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÎáÏÂ¤Î¸×¡×½Ð±é¤ò¹ðÃÎ¡£½Ð±é°áÁõ¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£