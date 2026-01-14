1Æü500¥¹¥¤¥ó¥°¡ÄÎý½¬ÎÌ¤È²Ê³Ø¤Î¡ÈÍ»¹ç¡É¡¡¹â¹»Ìîµå¤Ç³èÌö¤Ø¡¢Á´¹ñ2´§¤¬ÃÃ¤¨¤ë¡ÖÌîµåÇ¾¡×
¡ÖÎÌ¤È¼Á¡×¤ÎÎ¾Î©¤ÇÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¡Ä½Å»ë¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î½ÐÎÏ
¡¡¹â¹»Ìîµå¤È¤¤¤¦¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ë²¿¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤«¡£ÊÝ¸î¼Ô¤ä»ØÆ³¼Ô¤ÎÇº¤ß¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¡¢Ãæ³Ø¹Å¼°Ìîµå¤Ç¡ÈÁ´¹ñ2´§¡É¤òÃ£À®¤·¤¿¡ÖÅì³¤Ãæ±û¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤ÎÃÝÏÆ¸Æó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¹â¹»¤ä¤½¤ÎÀè¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÁª¼ê°éÀ®¤òÌÜÅª¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Å°Äì¤·¤¿´ðËÜ¤Î½¬ÆÀ¡£¤½¤·¤Æ¡¢²Ê³ØÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼´ðËÜ¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¡£ÃÝÏÆ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌîµå¤ÏÆ°¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ°¤¤Ï±þÍÑ¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÀâ¤¯¡£Êá¤ë¡¢Åê¤²¤ë¡¢ÂÇ¤Ä¡¢Áö¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÆ°ºî¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼ÂÀï¤Ç¤Î½Ö»þ¤ÎÈ½ÃÇ¤äÆ°ºî¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½´ðËÜ¤òÅ°Äì¤·¡¢Ìµ°Õ¼±¤ËÂÎ¤¬Æ°¤¯¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Çµ»½Ñ¤òÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Îý½¬ÎÌ¤¬¤½¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ë¡£ÂÇ·â¤Ç¤Ï¥Æ¥£¡¼¤È¥Õ¥ê¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¡¢°ìÆü¤Ë300µå¤«¤é500µå¡£¼éÈ÷¤Ç¤ÏÆâÌî¼ê¤¬100µå¤Û¤É¤Î¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¡£2¿Í¤Î¥Î¥Ã¥«¡¼¤¬¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯ÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢ÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢À®Ä¹²áÄø¤Ë¤¢¤ëÅê¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸ª¤äÉª¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢µå¿ôÀ©¸Â¤òÀß¤±¤Æ¿µ½Å¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¼Á¡×¤âÄÉµá¤¹¤ë¡£2Ç¯Á°¤«¤é²Ê³ØÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÆ³Æþ¡£ÂÇ·â¤Ê¤é¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¡¢Åêµå¤Ê¤é¡Ö¥ê¥ê¡¼¥¹¡×¤Ç¤¤¤«¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¡£¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤«¤éµÕ»»¤·¤ÆÆ°ºî¤òËá¤¯¡£¥¹¥¥ë¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¸¶Íý¸¶Â§¤òÍý²ò¤¹¤ë¡ÖÌîµåÇ¾¡×¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À®Ä¹¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»ØÆ³¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤¢¤¨¤Æ¡¢¶µ¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤À¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤Ï¼ª¤ËÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£Áª¼ê¼«¿È¤¬¸¶Íý¸¶Â§¤òÍý²ò¤·¡¢Æ¬¤ò»È¤Ã¤ÆÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï2¡¢3Ç¯´ÖÁ´¤¯»ØÆ³¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼«¤é¹Í¤¨¡¢¼ÂÁ©¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤³¤½¤¬¿¤Ó¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÊüÃÖ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½ºß¤Ï·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¹â¹»¿Ê³Ø¸å¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤È¸«±Û¤»¤Ð¡¢Áá¤á¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¡£ÌÜÀè¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤è¤ê¤â¹â¹»¤Ç¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÀè¤ÇÄ¹¤¯³èÌö¤Ç¤¤ë¤«¤ò½Å»ë¡£¡ÖÌîµåÇ¾¡×¤ò´Þ¤á¤¿Àµ¤·¤¤´ðÁÃ¤òÃæ³Ø»þÂå¤ËÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¡¢Ì¤Íè¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¸°¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë