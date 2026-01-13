紫色のあざに覆われた両足を投げ出し、汚れた身なりの女性が路上に座り込んでいる。うつろな瞳は何を映しているのか──。カンボジアでホームレス状態でいたところを保護された彼女は、福建省出身のUmiさん（本名ウー・モウジェン、20）。中国のショート動画プラットフォーム「Douyin」で2万人以上のフォロワーを集めるインフルエンサーだ。

【写真】「クスリ漬けか」との声も … “変わり果てた姿”で見つかった美人インフルエンサー・Umiさん（20）

Umiさんは、胸元やへそを出すようなギャル系ファッションに身を包み、抜群のスタイルと華やかなルックスで支持されてきた。しかし、昨年12月6日に動画を公開したのを最後に、彼女はSNS「Douyin」の更新をストップする。それから1か月足らず、カンボジアの路上で姿で発見された。

海外事情に詳しいジャーナリストの解説。

「Umiさんとみられる女性がカンボジアの路上にいるとして、中国の大手SNS『Weibo』で画像が拡散されました。画像の女性は、Umiさんが愛用していたのと同じカチューシャをつけてはいますが、やつれた様子で、同一人物とは一見信じられません。

カンボジア駐在の中国大使館は1月4日、Umiさんが治療のため病院に搬送され、帰国に向けて動いていることなどを『Weibo』で発表しました。Umiさんは"高給の仕事がある"と誘われてカンボジアにやってきたとも明かしています」

あまりの変貌ぶりにSNS上では、"クスリ漬けにされていたのでは"という憶測が広がっていたが、実際、現地メディアが伝えた彼女の体調は酷いものだった。前出のジャーナリストが続ける。

「中国メディアの報道によると、Umiさんはカンボジアの病院に入院した結果、肺感染症、胸膜炎などの診断を受けたといいます。また、メタンフェタミンとケタミン両方の薬物反応が出たそうです。

複数の報道によると、Umiさんはカンボジアに渡航後、現地の犯罪グループに拉致されて暴行や拷問を受け、売春を強要されていたといいます。そうして精神に異常をきたし

路上生活を送ることになったようです」

かねてよりUmiさんはカンボジアのIPアドレスを使用していた。カンボジア滞在中に住んでいたアパートの管理人も、彼女が何やら尋常でない状況に陥っていることを察していたようだ。中国のタブロイド紙『新京報』が管理人の証言を報じている。

「Umiさんは昨年春からカンボジアに滞在していたようです。アパートの管理人は、監視カメラで彼女の様子を以前確認したとして、『足元がふらふらしていて、何かトラブルが起きるかもしれないので、"追い出すように"と管理会社に言われた』と証言しています。

管理人は、『彼女は薬物を過剰摂取し、足も不自由で、死んでしまうかもしれない（と思った）』と語っており、心配してシアヌークビルの病院に連れていったが、Umiさんはその日のうちに病院を去り、行方がわからなくなったそうです。

また、Umiさんがアパートでひとり暮らしをしていたのか、誰かと住んでいたのかについては、『正確にはわからないが、部屋に行ったときは彼女ひとりだった』と話しています」

Umiさんは昨年11月上旬に公開した動画に〈最近少し疲れているので、本当に長く眠りたい〉というキャプションを添えていた。彼女なりのSOSサインだったのかもしれない。