お笑いタレントの明石家さんま（70）が10日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演。人気俳優の人柄を絶賛した。

番組前日、TBSの人気特番「さんま・玉緒のお年玉！あんたの夢をかなえたろかSP」（12日放送、後6・30）の収録を行ったというさんま。同番組で山形県を訪れた俳優・佐藤健について「むっちゃくちゃカッコええのよ」と絶賛した。

そして「ああいうハンサムボーイ、木村拓哉もそうやねんけど、女性に対してレディーファーストやわ、自分の着けてたマフラーを“寒いでしょ？”ってわざとらしくなく、しよんねん」と振り返った。

そのため「だから昨日、3月から7月まで俺、佐藤健になることに決めてん」と宣言して笑わせつつ、「ああいうモテ男たちって、モテることを知ってるから、何気なくかっこいいことができる」と分析。収録当時、スタジオでは女性陣だけでなく男性陣からも「カッコイイ〜」との声が上がっていたといい「あれは佐藤健のファンになるわ、アレは」「わざとらしくないのよ、全部が」と感心していた。