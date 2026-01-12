仮面ライダーフリーク大集合！塚地武雅らライダー愛が炸裂
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、特別番組『「東島丹三郎は仮面ライダーになりたい」特番！お前のライダーを見せてみろSP」を2025年12月30日（火）夜９時より独占無料放送した。
『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』は、鍛錬に励みながら本気で「仮面ライダー」を目指していたものの、その夢を諦めかけていた40歳の主人公・東島丹三郎が実在していたショッカーとの戦いに身を投じていく仮面ライダーを愛しすぎている大人たちの“本気の仮面ライダーごっこ”が描かれた作品。
本番組には、声優の小西克幸(東島丹三郎役)、本作撮影監督の高津純平氏に加えて、仮面ライダーをこよなく愛するファンとして知られるお笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅、さや香の石井、ものまねタレントのJP、はりけ〜んずの新井義幸ら６名が集結。物語を振り返りつつ出演者一人ひとりがTVアニメの見どころをプレゼンする「愛を爆発させろ！東島ライダーのここがスゴク好き！」の企画が実施され、仮面ライダー愛にあふれる放送となった。
番組は、仮面ライダー愛を熱意に変えた力強い自己紹介からスタート。仮面ライダー１号のお面をつけたまま自己紹介する主演の小西克幸にMCの新井が「お面を取りなはれ！」とツッコミを入れるも「ライダーは素顔を見せてはいけない！」と返し、開幕から笑いが。そして、特番が放送されたことの喜びを語る小西にスタジオの面々も深く頷く。その後も仮面ライダーV３バージョンの掛け声で自己紹介する石井や「俺のはモノマネじゃない！本気やから！」と東島をなぞらえた挨拶するJPが続き、視聴者にもその熱気を伝えるオープニングに。
本作への反響について、撮影監督を務める高津氏は「知り合いからも“観たよ、面白かったよ”と言ってもらえることが多くて、ニッチな層に刺さったらいいなと思っていたけど、SNSでも反響をもらえてメチャメチャ嬉しいです」と笑顔で語る。小西も業界視聴率が高いと感じると話し、とあるゲームの収録で主人公・東島丹三郎の名前を挙げてもらったエピソードを披露。キャスト・スタッフの裏話に作品ファンの一同からは「お〜！」と歓声が。また、塚地は「架空のヒーローの物語があって、それを自分が憧れて見ているものだと思っていたけど、ちゃんと現実に……みたいな展開って生きてるうちに見られるとは思ってなかった。実写のような映像と息を吹き込む声優さんの演技も相まって、もうたまんないです」と本作の魅力を熱弁。
さらに、実際の映像を見ながら撮影監督の仕事を高津氏が紹介。第１話冒頭の原作再現シーンについて「僕を含めて、観ている人が原作と違うものを見せられたらイヤだろうなと思って、実際のシーンと見比べながら実写の質感に近づけていった」と説明し、そのこだわりぶりに感心する声が寄せられた。
続くコーナーでは、TVアニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』の物語を振り返り、その魅力を改めて伝えていこうということで作品の登場人物たちを紹介する「僕にも作品紹介やらせてよ!!」を実施。
まず作品に触れた時の印象を聞かれた小西は「最初は仮面ライダーに憧れてる人の話なんだ〜って思いながら見てた。そうしたら本当にショッカーが現れて、本気のライダーパンチをする。そして怪人に尻もちをつかせる！こんなすごいお話があるんだ！って一気に引き込まれました」と話し頷きっぱなしの一同。「だから先の話をしたいですもん」と言う小西に「やめて！」「気持ちはわかる……！」と次々にツッコミが入り、笑いを誘う。
その後も塚地が「最初は東島の日常の話なのかなと思ってたけど、もう徐々に仮面ライダーになっていく。生身の人間として怪人と戦うっていうのは未だ見たことないような展開」と語りながら笑顔に。JPは東島がお面のゴムを引っ張って放す仕草を真似しながら「お面で変身するライダーがいるんや！って」と驚いたときのことを振り返った。塚地は「熱いものを持っていれば夢は叶うんだ！みたいな要素もあるから、仮面ライダーフリークじゃない方でも絶対に思い当たる節があると思う！」と語り、多くの人に作品に触れてほしい気持ちを全面に出したトークを展開。
また、石井は好きなキャラクターに中尾八郎をあげ、ライダーではなくショッカーに憧れる中尾の姿を「彼の話でこんなに泣くと思ってなかった。そういう生き方もあるよなと思って」と振り返る。新井も中尾が父親と対面するシーンを思い返し、敵組織に属するキャラクターの生き様に思いを馳せた。
番組後半では、出演者たちによる好きなシーンのプレゼン大会「愛を爆発させろ！東島ライダーのここがスゴク好き！」も実施。トップバッターの石井が選んだのは、第５話で一葉と三葉の兄弟がV３を取り合うシーン。「兄弟のライダー愛のぶつかり合いですよ。とにかく愛があふれ出てる」、そして「正直V３はちょっと上の世代なんですけど、やっぱりライダーの取り合いってあったじゃないですか」と切り出しながらも、特殊な義手を装着するライダーマンになぞらえて三葉の腕を折るという兄・一葉の行動に「俺はなんで同じことができなかったんや。全然愛が足りてへん」と話すと「いやいや、アカンよ！」と周囲からすかさずツッコミが。「当時の自分の感情と照らし合わせながら観れるし、このイカれ具合にメチャメチャ笑ってしまった。でも利き腕じゃない方を折るのがあの兄弟の愛だし……」と続ける石井に小西も「ああいう取り合いって“好きだからこそ”っていうところがいいですよね」と頷く。
また塚地は東島の初変身シーンをあげ、東島の積年の想いが一気に開花していく姿と華麗な戦闘シーンに一同も熱狂。自身の芸人としての初舞台の心境と重ね合わせ、「完全に心を持っていかれた」と回顧。さらに小西からはオーディションの際、東島になりきって自己紹介するテープを録って送ったという裏話も。
そして最後に、小西と高津氏がナンバーワンのプレゼンを発表。塚地のプレゼンがナンバーワンに輝き、小西から東島のソフビフィギュアを手渡されると「俺にとってのオスカー像ですよ」と大感激。発売前のアイテムを手に取った塚地は、渡されたフィギュアを抱きしめながら「やった〜！」と絶叫。まだ１体しか存在しないと言われ、「じゃあこの１体を賭けて戦いますか」と立ち上がったJPと石井に「なんでだよ！」とツッコミが入り、スタジオに笑いが巻き起こるなか、番組は締め括られた。本番組は、2026年２月１日（日）夜11時59分まで無料配信中。
(C)柴田ヨクサル／ヒーローズ・Tojima Rider Project
(C)石森プロ・東映
