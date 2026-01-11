ドジャースに加入したディアスが投球練習をインスタグラムに掲載

メッツからFAとなっていたエドウィン・ディアス投手が、今季からドジャースに加入。自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新し、投球練習を披露している。

31歳のディアスは「ESPN」のジェフ・パッサン記者によると3年6900万ドル（約109億円）の契約で、リリーフ投手としては年平均で史上最高額となるという。160キロを超える直球、鋭いスライダーを武器に、通算253セーブを誇る。2025年は62試合に登板して6勝3敗23セーブ、防御率1.63の成績だった。

球界屈指のクローザーが披露した投球をSNSなどで確認したファンは「待ちきれない」「マジかよ」「ハンパない」「50セーブのシーズンが来るぞ」「ドジャーブルーが似合うね」「実際のところ、こんな球をどうやって打つんだ（驚愕）」など興奮気味のコメントが目立っていた。

さらには「気に入った！」「練習で球がキレッキレ」「抑えは任せたよ」「彼は準備ができているようだし、集中しているみたいだね」「おほ〜打てる気せんね」など、新守護神の“登場”を待ち望む声も広がっていた。（Full-Count編集部）