»ØÌ¾Ï³¤ìÄ¾¸å¤ËÆÏ¤¤¤¿¥ª¥Õ¥¡¡¼¡¡Ä¶Âç¼ê¤ÎÆâÄê¼Âà¡Ä¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥È¡¼¥¯¤ÇÀÚ¤êÂó¤¤¤¿ÊÆÄ©Àï
·ÄÂç¡¦¾ï¾¾¹ÂÀÏº¡¢¥«¥Ö¥¹¤È1·îÃæ½Ü¤ËÀµ¼°·ÀÌó¤Ø
¡¡¥«¥Ö¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿·ÄÂç¡¦¾ï¾¾¹ÂÀÏº³°Ìî¼ê¤¬¡¢1·îÃæ½Ü¤Ë¤âÅÏÊÆ¤·¤ÆÀµ¼°·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¡£ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆ¶âÍ»Âç¼ê¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¡ÊGS¡Ë¡×¤ËÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¡¢Ì´¤òÄÉ¤¦22ºÐ¤Î½¨ºÍÄ¹µ÷Î¥Ë¤¡£»ØÌ¾Ï³¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿ºòÇ¯¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Î8Æü¸å¡¢10·î31Æü¤Ë¥«¥Ö¥¹¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÂÇµåÂ®ÅÙ¤äÄ¹ÂÇÎ¨¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ¤ÏNPB¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë180¥¥íÁ°¸å¤ò·×Â¬¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï4Ç¯½Õ¤Ë3ËÜÎÝÂÇ¡£½©¤Ë¤â1ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌÌÃÌ¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤ÎÉôÊ¬¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ø¿·¤·¤¤À¸³è¤ËÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡ØËÍ¤ÏÅê»ñ¶ä¹Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢´Ä¶¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¡Ø¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¥½¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡ÊÑ¤Ë¾þ¤é¤º¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Ç¤¹¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤ÇÎ×¤ó¤À¤³¤È¤¬¡Ö¹¥°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¿¿°Õ¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¥Ï¡¼¥È¤¬¶¯¤¤Áª¼ê¤¬Íß¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´Ø·¸ÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤Ê²ñ¼Ò¡×¤È¸À¤¤¡¢ÆâÄê¤òÃÇ¤Ã¤Æ¥«¥Ö¥¹Æþ¤ê¤òÁªÂò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤âÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¨¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤òÎ¥¤ì¡¢°ñ¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡Ö¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Î¿Í¤È¤Ï°ã¤¦Â°À¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢·Ð¸³ÃÍ¤¬É¬Í×¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡º£¸å¤Ï1·îÃæ½Ü¤ËÀµ¼°·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÍ½Äê¡£°ìÅÙµ¢¹ñ¤·¡¢¼èºà¤Î¾ì¤òÀßÄê¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥ó¥×¤ÎÆüÄø¤Ê¤É¾ÜºÙ¤¬È½ÌÀ¼¡Âè¡¢2·îÃæ½Ü¤«¤é3·î¾å½Ü¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇºÆÅÏÊÆ¤·¤Æ¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÇÆÍ½Ð¤·¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤22ºÐ¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¥ë¡¼¥¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«1A¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ÏÌ¤Äê¤Ç¡ÖÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿´¶¤¸¤À¤È¡¢ºÇ½é¤Ë¥ë¡¼¥¡¼¤È¤«¼ã¼ê¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤È¤«¹ÈÇòÀï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥¯¥é¥¹Ê¬¤±¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡£¤¤¤¤Ê¤êßõÎõ¤Ê¶¥Áè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÂà¸å¤ÎÌÜÉ¸¤âÌÀ¸À¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Âç¤¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¾®³ØÀ¸»þÂå¤ËÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤Ç4Ç¯´Ö¤ÎÀ¸³è·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¸ì³ØÎÏ¤ËÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÈÌÅª¤ÊÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÆüËÜ¿©¤«¤éÎ¥¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¡£¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤ÏÆüËÜ¿©¤Î¤ªÅ¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤¬¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤Ë²Ì¤¿¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥ó¥À¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¡Ë¤È¤«¿©¤Ù¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤¦ÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç²á¹ó¤ÊÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¸½ºß¡¢»×¤¤ÉÁ¤¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï24ºÐ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é2Ç¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È2Ç¯Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡Ö2Ç¯¤Ç2A¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²ÄÇ½À¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤¦ÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢½ÀÆð¤Ê»ÑÀª¤â¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¶õµ¤´¶¤ä¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤«¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¶á¤¤¤Î¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤â¤½¤â¡¢Ìîµå¤¬¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼ÂºÝ¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¡Ø¤³¤ì¸½¼Â¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»×¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤¿¤é¡¢»à¤Ì»þ¤Ë¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÃÏÆ»¤ËÅ¥½¤¯¡¢ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ë³Ð¸ç¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¾¤ËÌîµå¤ÇÀ®¸ù¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÀè¤â¿ÍÀ¸¤ÏÂ³¤¯¡£¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¡£¡Ö»ö¶È¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤«¡¢²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Âç¤¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·Ìîµå¤ò¤ä¤á¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤òÀ¸¤«¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡£Æ»¤Ï1¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Ãç¤¬ÎÉ¤¤Í§¿Í¤Ë¤Ï¡¢»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¼Ô¤ä³°»ñ·Ï¤ÎÅê»ñ¶ä¹Ô¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡£·úÃÛ²È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥¹¥¤¥¹¤ÎÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ëÃç´Ö¤â¤¤¤ë¡£¡ÖÂ¾¤Ë¤âËÍ¤è¤êÍ¥½¨¤ÊÍ§¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÁ´°÷¤¬¥¯¥í¥¹¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«É¬¤º°ì½ï¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¡£¤½¤Î»þ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡£Í§¿Í¤È³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤ÏËÄ¤é¤à¡£
¡¡¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢º£¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌ´¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¡£¡ÖÌÌÇò¤¤¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î³èÌö¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë»þÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤«¤éÄ©Àï¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¼ãÉð¼Ô¤Ë¤â¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë