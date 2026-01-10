「デジタル野球教室」にスペシャルコーチとして参加した桑田真澄氏

元巨人のエースが、キャッチボールの“2つの基本”を中学生に伝授した。ライブリッツ株式会社が主催する「デジタル野球教室」が昨年12月21日、東京都稲城市のジャイアンツタウンスタジアムで行われ、2025年まで巨人2軍監督を務め、2026年からオイシックスのチーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）に就任する桑田真澄氏がスペシャルコーチとして参加。硬式野球クラブに所属する中学生30人にさまざまな助言を送った。

「キャッチボールで僕がいつも大切にしていることは2つあります」。マイクを向けられた桑田氏はまず、ボールに縫い目がある理由に言及。縫い目に指をかけることと、それを利用してしっかり回転をかけることが重要だと説き「投手は縫い目を活用して、いい直球、いい変化球を投げていくのが大事なんです」と力を込めた。

「直球にもバックスピンの回転をかけるし、変化球も変化しやすいように握りを変えて回転をかける。変化球は力で曲げようと思わないでください。縫い目を活用して、どういうふうに回転数を増やすか、または減らすか。それで球は勝手に変化します。カーブは直球と逆の回転を与えます。縫い目への指のかけ方を変えるだけで、回転数が変わります。回転を少なくして落とす変化球もあります」

投手の球速や回転数、回転軸なども計測するデジタル野球教室。野手も正確で力強い送球のためには縫い目にしっかりと指をかけて、きれいな縦回転のスピンをかけることが必要で、まずは参加者に「球の回転」を意識させた。

もう1点は体の使い方。身長178センチとMLBの投手としては小柄な部類に入るドジャース・山本由伸投手の名前を出しながら、「プロ野球でもメジャーリーグでも大活躍している。そうなるためには体を効率的、合理的に使って球に力を伝えるということが凄く大事なんです」。自身も174センチの体でNPB通算173勝を挙げただけに、説得力は十分だった。

体重移動で意識する股関節「足の力で簡単に投げられます」

右投げの場合、軸足である右足に体重を乗せ、投げ終わると同時に踏み出した左足に体重移動する。そして、相手が捕球したタイミングで右足を下ろす。「簡単なことなんだけど、なかなかできない。だいたいの選手は、投げた後に体が右や左に傾くんです。だから体重移動が完了しない」。そうなると球に勢いが出ず、制球も安定しない。

「下半身、体幹の力を球に伝えるには、まずしっかりと右足に乗せて、左足に乗せかえる。その後に左足一本で立てれば、バランスよく、効率よく力を球に伝えられるんです」。何度も実演を交えながら、分かりやすく説明を繰り返した。

体重移動の際に下半身で意識するのは股関節になる。「足の外側に乗せる人もいるけど、できれば内側の股関節に乗せる。あまり力を入れなくても、足の力で簡単に投げられます。簡単でしょ。そんなに力はいらないんです」。細かい制球力も武器の1つとして活躍した現役時代と変わらぬしなやかなフォームで、お手本を示した。

制球力を磨くために、現役時代にキャッチボールで実践していたことにも言及。「肩が温まってきたと思ったら、相手の右肩、左肩、顔、胸と投げ分けていました。そうすると外角、内角、高め、低めの感覚が分かってくる」。漠然と顔付近、胸付近に投げるだけでなく、コースや高低を意識することでスキルアップにつながるのである。

「キャッチボールの時から意識してコントロールを磨いていくというのが大事。ぜひ、やってください」。野球の基本であるキャッチボールの極意。難しく考えすぎず、少しずつでも意識して取り組めば、技術は向上していくだろう。（尾辻剛 / Go Otsuji）