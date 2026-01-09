GG賞4度の名手・坂口智隆さんが推奨する“ゴロ捕球→送球”の極意

外野守備において、ゴロ捕球から送球への素早い連動は失点を防ぐための重要な鍵となる。捕球後の動作が遅れたり、送球が逸れたりすると試合の流れを相手に渡すことになりかねない。近鉄、オリックス、ヤクルトで活躍し、三井ゴールデン・グラブ賞を4度受賞した坂口智隆さんは、素早く確実な送球を生むためには、打球へのアプローチと捕球位置の意識が不可欠だと指摘。肩の強さに頼らずとも、正確なバックホームを実現するコツを紹介している。

多くの選手は正面のゴロに対し、体のグラブ側（右投げなら左側）で打球を捌こうとするが、坂口さんはこの動きに「送球の安定感を失うというか、ブレが大きくなる」と懸念を示す。捕球後にグラブを大きく後ろに引いてしまうと、前に走る勢いと上半身の連動が崩れ、動作にロスが生まれる。捕球時に重要なのは“ボールを体から遠ざけない”ことだ。

具体的な練習法として、（右投げの場合）打球に対して右斜め前にチャージをかけて捕球するイメージを推奨している。打球に対して真っすぐではなく、左から右へ移動しながら入ることで、常にボールを“体の中”に置いた状態を作る。この形だと「（打球が）跳ねても体に当たってくれる」という安心感が生まれ、イレギュラーへの対応力も高まるという。

練習では、地面のラインを目安にボールへの入り方を確認すると効果的だ。ボールが体の右側にある状態を維持したまま走り、右足でボールのラインを踏むようにしてステップを合わせる。上半身の動きを最小限に抑えて捕球体勢に入れば、走る勢いをそのまま送球の威力に変えることができる。大きな振りかぶりを抑えることで、送球までの時間も短縮される。

注意点は、グラブを扱う手の使い方だ。体から離れると、下半身の“前に進む”動きに対して上半身の対応が遅れ、上下のバランスが悪くなってしまう。上半身の動きがコンパクトに収まれば、スローイングの精度は飛躍的に向上する。この捕球スタイルを習得できれば、余計な力を排除したスムーズな送球が可能となり、走者の進塁を防ぐ“抑止力”を持つことができる。（First-Pitch編集部）