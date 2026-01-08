自主トレで見せた岡本和真へのリスペクトが話題

巨人の大勢投手が8日、川崎市のジャイアンツ球場で行った自主トレーニングを公開。その「装い」に新天地ブルージェイズへの移籍が決まった同僚への“惜別”とも取れる粋な計らいが見えると、ファンの間で話題を集めている。

大勢がさりげなく被っていたのは、ブルージェイズのキャップ。メジャー挑戦でチームを去った岡本和真へエールを贈るかのような粋な演出だった。実は昨年の自主トレでも、移籍が決まった菅野智之投手を意識してかオリオールズの帽子を着用して登場し話題を呼んでいた。

単なるファッションではなく、共に戦った先輩への最大のリスペクトが込められたメッセージにファンも反応。SNSでは「粋だな。良い奴という言葉がよく似合う漢」「さすがです！ 大勢！」「こういうの好き」「この男はさすがだな」「愛を感じる」「どんだけ和真ファンなの」など称賛の声が相次いだ。

昨季は46ホールドを挙げ、最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得した大勢。既にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表「侍ジャパン」に2大会連続で選ばれている。岡本も出場を熱望しており、再び同じユニホームを着る日は近そうだ。（Full-Count編集部）