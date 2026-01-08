「もう、言いっ放しでいいか」と開き直りM-1優勝…「グチ本」出版のウエストランド井口浩之が辿り着いた矜持

2025年のM-1グランプリは結成10年目のたくろうが優勝し幕を閉じたが、2022年王者に輝いたウエストランドは、持ち味の「世間への不満やグチをまくしたてる」漫才でお笑い界の歴史に名前を刻んだ。そのスタイルを作り込んだウエストランド・井口浩之初の単著『悪口を悪く言うな！』(Gakken)がこの度発売された。日常のちょっとしたことへの違和感や文句を忖度なく書き連ねた本書を、井口は「何も考えずに読んでほしい」と言う。「現代ビジネス」より異例の「グチインタビュー」をお届けしよう。

自分そのままを出している芸人がウケている

――バラエティやネットで観ない日はない井口さんの単著ですから、いよいよお笑い論やM-1の舞台裏などを綴った、ちょっと「カッコいい本」が出ると思いきや…。「新品のティッシュの一枚目が取り出せない」「コンビニのコーヒーのサイズが見分けづらい」など、徹頭徹尾「グチ本」でした。

ほんとうに、何も考えずに作った本です。いつの間にか（本が）できたので、そんなことあるんだなっていう。「悪口をまとめた本が出る」って書籍企画の存在自体を完全に忘れていましたからね。1年くらい、水面上でも水面下でも動かず、本が出る２ヵ月ぐらい前から一気に作りました。日々グチを言ってたら本に仕上がったので、いろいろ言っておくもんだな…と。

――本書には井口さんが感じた日常の些細な「モヤっと」が詰め込まれていますが、昔から細かいところに気づく人だったんですか？

そうでしたね。「なんでこうなってんだ」とか、「何の意味があるんだ」とか。たとえば、小学校の卒業アルバムで「将来の夢」を書かされるじゃないですか。僕あれすごい嫌だったんです。だって叶わないじゃないですか。「サッカー選手になりたい」とか書くけど、「いやお前より隣の席のヤツの方が上手いじゃん。その時点で絶対プロとか無理じゃん」って思っていました。

――ウエストランドの持ち味である「世の中の不満やグチを言いまくる漫才」は、どうやって作り上げていったのでしょうか。

子供のときはダウンタウンを見て面白いなとか、爆笑問題を見て「ああなりたいな」とか思いましたよ。コンビを組んでネタ作りをはじめてからも「アンタッチャブルみたいなコントやりたいな」とか。でも、これもできない、あれもできない。そうやって切り捨てていった挙句、自分たちのスタイルに行き着いたんだと思います。

結局、今活躍している芸人って、みんな自分そのままを出してるからウケてるんですよ。2020年のM-1ではじめて決勝に行って、でも翌年は準々決勝で落ちて。その頃ってまだ自虐要素が強くて、「結局僕がダメ」みたいなオチにしていたんです。2021年の準々決勝で落ちた時に「もう、言いっ放しでいいか」と開き直ってネタを作ったら、翌年優勝できたわけです。

吉本興業は「本当に大きい」

――毒舌ギター漫談で一世を風靡した波田陽区さんも、最後は「切腹」と自虐でネタを締めていました。悪口を言う芸風には、どこか後ろめたいものが付きまとっている印象もあります。

たぶん僕も最初はそうだったんだと思います。でも別に特定の人をあげつらっているわけではなく、実は怒られないようにすごく気をつけてるんです。そもそも僕って小っちゃいじゃないですか。その気になれば武力で何とでもできるとみんな思ってるだろうし。これで僕がデカかったら、だいぶ威圧的ですけど。

――「大きいもの」の象徴として、よく井口さんは「吉本興業」を挙げますよね。

吉本、本当に大きいっすからね。大きく見えるんじゃなくて本当に大きいんです。身長が。

――物理的に？

もちろん組織も影響力もそうですけど、身体がデカいんですよ。ジャルジャルとか、シュッとして見えるかもしれないですけど、身長も170cm後半あって、（編注：後藤淳平が177cm、福徳秀介が176cm）しかもラグビーやっていたからガタイもいいし。吉本は、統計取ってもらいたいぐらい本当に全員おっきいですね。

吉本はお笑いの「メイン」。だから吉本に入ってない人って、やっぱり変っていうか、背を屈めたような人たちが多いんですよ。とにかく僕は吉本がいるから、「カウンター」としてやりたいようにやれてるんです。ヘンな意味で、吉本のことをいちばん好きな芸人は僕かもしれません。

伝説の「YouTuberが警察に捕まり始めている！」

――漫才の中で「YouTuberが警察に捕まり始めている！」と井口さんが発言してから、実際に逮捕者が次々と出て、井口さんのグチが「予言めいている」と話題になったことがありました。

僕が何かグチを言い出すと「うるせえな」で周りが片付けるんですよ。でも世の中は僕の言った通りになっていくこともある。だから本当は謝ってほしいし、褒めて欲しいです。

ちょっと前に「キャップが落ちないペットボトル」ってあったじゃないですか。リングのところでキャップがくっついているヤツ。あれ、飲むときキャップが鼻に当たるし、だいたいいい年した大人がキャップ無くさないだろ！って思っていたら、気づいたらそんなに見なくなってたじゃないですか。

それと、僕が「春と秋がなくなって二季になる」って言っていた時も、大人たちは「うるせーよ、（四季）あるよ」って相手にしなかった。それが最近、みんなドヤ顔で「二季の時代になりましたねえ」とか言ってるわけです。ホント、謝って欲しいですよ。

みんなフワちゃんのこと好きだったのに…

――ちなみに最新の「予言」はありますか？

（スーパーマーケットなどの）「セルフレジが本当に正しいのか」っていうのですかね。セルフレジになって、タバコとかお酒の年齢確認で店員さんを呼ばなきゃいけないじゃないですか。呼んだら呼んだでどこか不機嫌なんです。店員さんも呼ばれる意識が薄れているから、余計な仕事が増えた気持ちになるんでしょうね。お互い何か嫌な感じになるので、あれはなくなるかもしれないですね。

――芸人という立場上、逆に悪口の矛先を向けられることも多いと思いますが、どう受け止めているのでしょうか。

爆発的に人気者になると、今度は一気に敵になったりするんです。フワちゃんのことだってみんなあんなに好きだったのに、急にめちゃくちゃ叩かれて。あのとき一悶着あったやす子が今度は人気者になったけど、最近は何かちょっとあったら批判されて。人気から敵意へひっくり返っちゃう瞬間が怖いですよね。

ある時、「井口のこと大嫌いだったけど、出川（哲朗）さんと出てる番組を見たらいい人だったから大好きになった」って投稿を見たんですけど、「大嫌いから大好きになる可能性があるなら、最初から大嫌いとか言うなよ」って思いました。そんな人間の感情って動くのかよ！って。

めちゃくちゃ言ってるように見えるかもしれないですけど、「怒られたくない」っていうのが僕の根底にあります。前世で怒られ死んだのかっていうくらい、怒られたくないんです。だからいろいろアンテナを張り巡らせていたうちに、日常の細かいことに気づくようになったのかもしれません。

――「悪口が自分に向けられている」思い、悩んでしまうことが人にはあると思いますが、どう対処されていますか？

そんなに人は人のこと考えてないじゃないですか。会社でミスしちゃったなとか、あの上司むかつくなとか。でもどう思っていても、たぶん誰も気にしないんですよ。無闇に反省とかしないで、当たり前のことを当たり前にやればいいんじゃないですかね。

事務所の大御所・太田光の存在

――所属事務所・タイタンの大御所である爆笑問題の太田光さんに「面白かった」と言われたことが芸人人生の転機のひとつだったと井口さんは語っています。

とにかく特殊な事務所ですよね。吉本に入ってすぐダウンタウンに会うことはないはずです。でもタイタンだと、1ヵ月もしないうちに爆笑問題の番組の前説に行かせてもらい、一緒にライブも出させてもらって。事務所があって、そこに部屋があるのも、爆笑問題のおかげだとすぐ思えるわけじゃないですか。直で事務所の恩恵を受けているし、そのぶん感謝も当然大きいわけです。

吉本だったら、若手が我が物顔で（ネタを）劇場でやっている。その劇場は先人が築き上げた歴史と環境があってこそなのに、ヤツら何にも気にしてなくて。「だからムカつくんだよ」とよく吉本の若手芸人に直接言っています。

――爆笑問題も「とにかく言いまくる」お笑いのスタイルです。

「事務所のボスがもっとひどいこと言ってるんだ」とは思えますよね。SNSで「太田光をテレビに出すな」とかしょっちゅう言われてるわけですから、それに比べれば、僕が言いすぎることは100%ない。他の事務所だと「ちょっと言い過ぎだぞ」とか言われるかもしれないけど、それは一切ないんです。

――ちなみに相方の河本太さんは、『悪口を悪く言うな！』を読まれたんでしょうか。

読んでません。世の中の人がお笑いコンビをどう捉えているかわからないですけど、40歳過ぎて相方に「本出したから読んで」なんて言わないです。ネタも僕が1人で作ってるんで、それも（相方は）何にも携わってないですからね。何もないですよ。

――本を手に取っていただいた方には、どのように読んでいただきたい本ですか。

たぶん何も思わないとは思うんですよ。本当に何のメッセージ性もないし、こんなにメッセージ性のない本もないと思うので、この本を手に、無駄な時間を過ごしてほしい。でも人生、それぐらいでいいんだって思ってもらえたら嬉しいですね。

たぶん、みなさん真剣に生きすぎていて、ビジネス本とか自己啓発本とか読んで何かを吸収しようとしているみたいですけど、この本からは何にも吸収できません。大事なことなんてないんです。忘れてもいいですし、グチが出るような嫌なことだったらむしろ忘れた方がいい。この本を読んでも、内容は忘れた方がいいと思います。

