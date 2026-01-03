お笑いタレントの明石家さんま（70）が7日に放送されたフジテレビ系「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。今では超人気俳優となった人物との初対面した場所を振り返った。

今回は「正月太りラクに解消2時間SP」と題して放送された。MCのさんまが「こっちも太らないしな」とゲストに話題を振ると、出演者たちも「変わらない」「カッコイイな〜」とうなずいた。

その人物は俳優の玉木宏。さんまらの声に対して玉木は「いやいや。すぐ太りますよ、でも」と否定。続けて「さんまさんとお会いした頃は、もうちょっとぽっちゃりしてた」と振り返った。

これに「そうやったか?」と思い出すように視線を上にむけるさんま。玉木との初対面場所については「ゴルフ練習場で」と明かし「碑文谷の練習場でバイトしてた」と懐かしんだ。意外な場所での初対面にスタジオは「えぇ〜」と驚きに包まれた。

この出演者たちの反応に、さんまは「そうや。ほいで俺が注文したアイスコーヒーとか（持って来てくれた）。担当みたいにしてくれて」と“専属”だったと回顧。さらに「えぇーーー!?」とスタジオは驚きの声が大きくなった。

“専属”だった玉木からは「役者目指してるんです」と言われており「頑張れよ」と応援していたものの「絶対売れへんわ…売れた!?」と、さんまはうれしそうに当時を思い返した。