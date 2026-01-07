有原の獲得に大喜び「デカい、むちゃくちゃデカい。本当にデカい」

日本ハムの新庄剛志監督が7日、スタッフ会議のため千葉県鎌ケ谷市内の2軍施設を訪れた。ソフトバンクを自由契約となり獲得した有原航平投手について「18勝くらい勝てる」と期待。実現するための“課題”も挙げた。

2年連続最多勝右腕が6シーズンぶりに復帰する。「デカい、むちゃくちゃデカい。本当にデカい」と声をはずませる様子からも、喜びが伝わってくる。「（前回の）ファイターズの頃の有原君は知らないんですけど、ユニホームを着た瞬間に別人になるというか。ユニホームを脱いだ時のメリハリができる選手は大好きなので。もっともっと僕の中ではやれる選手」と大きな“指令”を下した。

そのためにも「対戦していて、1回から3回までの有原君が普通のピッチャーに見える時が多かったので、そこさえ直せばというか、ちょっとテンポが悪いかなと。その間。色々考えて投げているとは思うんですけど。あとはカチンと来させないように。表情には出ていないけど、心の中でカリカリしているところを、冷静さを持たせるというか」と立ち上がりの投球とメンタル面ついて指摘した。

とはいえ、実績は十分。「あと郡司くんに連続で投げたインコースのツーシーム、あれを増やしてもらえたら、右打者は本当に嫌。あれがあるだけで球種が2個ぐらい増えたような感覚になるから、あの辺はもっと投げてもいいんじゃないかなということは伝えていきたい」と“長所”を伸ばすことも忘れなかった。（町田利衣 / Rie Machida）