日本の伝統紋様“木瓜”に着想を得て生まれたアクセやインテリア『Mokko』がステキ！

東京を拠点とするデザインスタジオ「KITSUCA（キツカ）」から、木製アイテムシリーズ「Mokko」が発表されました。

本シリーズは、家紋にも用いられる日本の伝統紋様「木瓜（もっこう）」に着想を得て生まれた、木製アイテムです。一輪挿しやキャンドルホルダー、バングル、ピアスなど、インテリアからファッションアイテムまで多彩な用途で展開。

デザインは、丸（Circle）と四角（Square）のミニマルな2つのタイプで構成されています。

家具の産地として知られる北海道・旭川の木工メーカー株式会社ササキ工芸で、熟練された職人の手により一つひとつ丁寧に製作。素材には天然木（ビーチ）が使用されています。

商品価格（税込価格）

Flower vase L ／ \24,200

Flower vase M ／￥19,800

Candle holder ／￥9,900

Bangle H28 ／￥19,800

Bangle H14 ／￥16,500

Earrings ／￥26,400〜

Gift set ／￥29,700〜

1月7日（水）より公式オンラインストアにて販売中です。

