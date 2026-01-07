昨季は50登板で3セーブ、防御率5.23

エンゼルスは6日（日本時間7日）、カービー・イエーツ投手の加入を正式発表した。1年500万ドル（約7億8000万円）。昨季はドジャースで不振に陥ったベテランが、同じカリフォルニアから再起を目指す。

38歳のイエーツはパドレス時代の2019年に41セーブを挙げて最多セーブのタイトルを獲得した。その後はトミー・ジョン手術を経験したが、レンジャーズ時代の2024年には61試合で33セーブ、防御率1.17と復活を遂げ、2024年はドジャースに1年1300万ドル（約20億3000万円）で入団。守護神候補の1人と目されていた。

しかし、50試合登板で4勝3敗3セーブも防御率5.23と低調な出来に終始。タナー・スコット投手、ブレイク・トライネン投手とともにブルペン崩壊の“象徴”に。ポストシーズンでは一度もロースターに登録されず、ワールドシリーズ制覇も蚊帳の外だった。

ワールドシリーズ後にFAとなり、12月30日（同31日）にエンゼルスとの合意が報じられていた。2018年に1試合だけプレーした古巣に8年ぶりの復帰となった。低迷が続くチームを救う活躍に期待したい。（Full-Count編集部）